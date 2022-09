Meteo: nuova perturbazione meteorologica. Ecco dove con l'evoluzione prevista

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite, ed ecco che l'Italia si prepara a farei conti con l'arrivo di una nuova e prevista perturbazione atlantica. Le prime avvisaglie di un imminente guasto le noteremo già entro sera con un generale aumento delle nubi alte e stratificate, spesso ritenute come i classici emissari di una perturbazione ancora lontana. Va detto, tuttavia, che questo nuovo peggioramento non sarà intenso come il precedente ed inoltre colpirà più direttamente le regioni del Centro-Sud lasciando dunque ancora un po' di respiro alle regioni del Nordovest fortemente funestate dall'intenso maltempo dei giorni scorsi.

Ma andiamo con ordine e vediamo come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore.

Intanto, nel corso della prima parte del mattino, l'estremo Sud dovrà ancora fare i conti con una sorta di eredità dal precedente brutto tempo. La perturbazione sopraggiunta Domenica infatti, abbandonerà gradualmente le estreme regioni meridionali lasciando dietro di se qualche residuo piovasco specie tra la Calabria tirrenica e nel sud della Puglia. Sul resto del Paese dominerà un contesto abbastanza tranquillo con generose schiarite alternate al passaggio di qualche nube in apparenza innocua ma che desterà già qualche pensiero ai più attenti ed esperti, come anche il rinforzo dei venti di Libeccio attesi sull'angolo più settentrionale dell'area tirrenica dove inizierà un po' ad agitarsi il moto ondoso.

Nel corso del pomeriggio infatti, ecco che l'atmosfera inizierà a mostrare segnali sempre più evidenti di cambiamento. Le nubi si faranno via via sempre più dense al Nord e su alcuni tratti dell'alto Tirreno segnatamente sulle coste toscane. Ma sarà dalla serata il momento in cui ci renderemo conto che la pausa dalle piogge sarà terminata. Precipitazioni sparse cominceranno infatti a bagnare le regioni alpine, specie la valle d'Aosta e il settore del Triveneto. Altre piogge cadranno sulla Liguria di Ponente e sull'alta Toscana come sullo spezzino e sul massese per poi estendersi ad alcuni tratti centrali dell'Appennino tosco-emiliano. Sarà il preludio ad un ulteriore peggioramento atteso per la notte successiva quando la perturbazione, come già anticipato, si andrà a concentrare soprattutto verso le regioni del Centro.

Sul fronte temperature, non ci saranno grossi scossoni. Nelle prima prima parte del mattino di oggi avvertiremo ancora un po' di freddino al Nord e nelle zone interne del Centro, mentre da metà giornata i termometri sfrutteranno il discreto soleggiamento per salire molto rapidamente su valori ovunque gradevoli. (iLMeteo)