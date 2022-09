Meteo: Oggi forti temporali e nubifragi al Nord. Sole e Caldo al Sud. Ecco dove con previsioni

Un'ondata di maltempo si abbatterà in queste ore sul Nord Italia, per estendersi poi al Centro da domani. La Protezione civile ha emesso l'allerta arancione per Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria; gialla per Valle D'Aosta, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Clima opposto al Sud, dove il caldo avrà picchi di 40 gradi.

Nel dettaglio

La pressione è in fase di graduale diminuzione sul Nord Italia ed il contrasto tra masse d'aria relativamente più fresche in arrivo dall'Atlantico ed il caldo umido preesistente sta già provocando la formazione in intensi focolai temporaleschi concentrati su buona parte del Nord.

Come già accennato, nel corso del pomeriggio, abbiamo avuto forti temporali su rilievi alpini e prealpini e che col passare delle ore hanno interessato anche le pianure dell'alto Piemonte, della Lombardia e del Veneto dove non sono mancati nubifragi, colpi di vento e locali grandinate. Più asciutto il tempo sul resto del Nord specie sull'Emilia Romagna salvo qualche breve piovasco sul comparto appenninico. Sereno e caldo invece al Centro e al Sud. Vediamo come evolverà la situazione nelle PROSSIME ORE e quali saranno le zone maggiormente colpite.

Tra la sera e la prossima notte, saranno ancora Alpi e Prealpi ad essere assediate dal maltempo specie i settori Lombardi e del Trentino Alto Adige dove rimarrà elevato il rischio di forti temporali e pericolosi nubifragi con il rischio di forti disagi dovuti ad improvvisi allagamenti e problemi di carattere idrogeologico. Vi segnaliamo infatti che sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso per la giornata di Venerdì 28 agosto, un'ALLERTA ARANCIONE sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su gran parte della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, nella Provincia Autonoma di Trento, nella Provincia Autonoma di Bolzano, sui settori settentrionali del Piemonte e sul restante territorio della Lombardia.