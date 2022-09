Meteo: Oggi, sole, piogge, nubifragi e vento. Per il Weekend Burian. Le previsioni

La nuova settimana sarà caratterizzata non solo da un Lunedì con altri rovesci, ma anche da un vortice carico di nubifragi e Vento.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci propongono le previsioni nel dettaglio.

Dopo una domenica contrassegnata dal brutto tempo a causa del transito di una perturbazione atlantica, anche la nuova settimana ci proporrà un contesto meteo molto instabile.



Sul bordo occidentale dell'Europa si è infatti aperta un ferita che permetterà alle perturbazioni in discesa dall'Atlantico di raggiungere senza particolare ostacoli il nostro Paese. La prima di queste è attesa già dalla giornata di lunedì 8 febbraio quando le piogge colpiranno in particolare l'estremo Nordest con possibili nevicate fin verso i 600 metri. Altri fenomeni sono attesi sulle regioni tirreniche e la Sardegna, con rovesci anche a carattere temporalesco.



In seguito, nel corso di martedì 9, ecco che un nuovo fronte perturbato raggiungerà l'Italia pronta a ricevere l'ennesima dose di piogge battenti specie ad appannaggio dei settori tirrenici del Centro-Sud e con temporali localmente anche intensi soprattutto in Sicilia.



Le temperature non risulteranno tuttavia particolarmente basse e dunque la neve cadrà sugli Appennini solamente oltre 1400 metri. Dalla sera poi le condizioni meteorologiche peggioreranno anche al Nord Ovest con rovesci e nevicate sulle Alpi fin verso i 600/800 metri di quota.



Sarà questo il preludio ad una nuova ondata di maltempo prevista per mercoledì 10 quando l'arrivo di un vortice ciclonico riporterà precipitazioni abbondati su buona parte del Paese con il rischio di veri e propri nubifragi specie sul medio e basso Tirreno.



Discrete invece le notizie per la giornata di Giovedì 11 quando è atteso un temporaneo miglioramento grazie alla rimonta dell'alta pressione che garantirà maggiore stabilità atmosferica.

Ma attenzione, non abbassiamo la guardia in quanto, se tutto verrà ulteriormente confermato, tra Venerdì 12 e per il prossimo weekend il quadro meteorologico potrebbe subire un improvviso e grosso scossone con l'arrivo del Burian di San Valentino. (iLMeteo)

In aggiornamento