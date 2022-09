Meteo: oggi una tregua effimera, ma arriveranno altre piogge. Ecco il dettaglio con le previsioni

Ci siamo lasciati alle spalle un fine settimana funestato da una forte ondata di maltempo scatenata da un vortice di bassa pressione sulla Francia che ha pilotato verso il nostro Paese due intense perturbazioni. La seconda di queste è tutt'ora attiva su alcune regioni e sta portando rovesci di pioggia e qualche residuo temporale. E' il caso del Nord dove si segnalano infatti piogge sparse su molti tratti del Friuli Venezia Giulia. Altri rovesci sono segnalati sul comparto orientale della lombardia specie nella bergamasca e sui rispettivi rilievi. Precipitazioni sparse le troviamo inoltre nel sud della Romagna e spostandoci verso il Centro, all'interno della Toscana come a Firenze e poi ancora su Umbria, Abruzzo e Lazio fino a Roma.

La perturbazione tuttavia si sta spostando verso levante e nel corso delle prossime ore, noteremo qualche importante segnale di cambiamento.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa succederà sul fronte meteo fino a questa sera.

Nel corso della mattinata ci attendiamo ancora moderati rovesci e qualche temporale sul Friuli Venezia Giulia, più deboli sui rilievi centrali e sul Ponente ligure. Fenomeni via via sempre meno diffusi al Centro ma pur sempre presenti su Umbria, Lazio e rilievi abruzzesi. Maggiori schiarite invece sul resto del territorio nazionale in particolare al Sud.

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico generale farà registrare un ulteriore passo in avanti verso una maggior tranquillità. Non mancheranno tuttavia deboli piovaschi sulle regioni alpine specie su quelle del Triveneto più orientale. Più asciutto il tempo sul resto del Nord ma anche su gran parte del Centro-Sud dove si potrà godere anche di parecchie ore di sole in un contesto climatico inoltre ancora mite per la stagione.

Arriviamo così a fine giornata quando, a parte qualche piccolo disturbo sul ponente ligure, la serata ci proporrà un quadro meteorologico decisamente positivo, tranquillo e con cieli a tratti generosamente stellati.

Previsioni per la settimana

Dopo la forte ondata di maltempo che sta caratterizzando il primo weekend di ottobre, il quadro meteorologico sembra godere di un provvidenziale miglioramento. Proprio da lunedì infatti, il brutto tempo concederà finalmente un po' di respiro anche se non mancheranno nuove piogge a spasso per l'Italia.

Vediamo meglio nel dettaglio quali sono le prospettive per la nuova settimana e soprattutto quali saranno le regioni dove servirà nuovamente l'ombrello.

Partiamo ovviamente da lunedì 5 ottobre, quando dovremo fare i conti con gli ultimi temporali sul Nord Est, piovaschi sparsi su Liguria di Levante, alta Toscana e zone interne del Centro. Si tratterà comunque di fenomeni localizzati e di breve durata. Da segnalare la possibilità di nevicate sulle Alpi, oltre i 1600/1700 metri di quota. Altrove avremo invece una prevalenza di tempo moderatamente variabile con temperature diffusamente oltre le medie, specie su Puglia, Calabria e Sicilia.

Tra Martedì 6 e Mercoledì 7 le condizioni meteo si manterranno un po' instabili, specie su Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e soprattutto Mercoledì anche sui settori tirrenici dove non mancheranno rovesci, alternati a qualche schiarita e con nuovo rinforzo dei venti di Libeccio lungo le coste. Sul resto del Paese invece il sole riuscirà a splendere in maniera più decisa .

Nel corso di Giovedì 8 la pressione atmosferica è prevista in deciso aumento, per questo motivo ci aspettiamo una bella giornata con prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso su quasi tutta l'Italia. Anche i valori termici sono previsti in leggero aumento e saranno compresi tra 20 e 24°C nelle principali città.

Se tutto verrà confermato, tale tendenza si protrarrà anche per i giorni successivi e con tutta probabilità anche per gran parte del fine settimana specie al Centro-Sud. Non mancherà infatti qualche disturbo in più al Nord dovuto al passaggio di una moderata perturbazione atlantica che porterà qualche pioggia tra la seconda parte del Sabato e il primo step della Domenica. Sarà comunque necessario attendere nuovi aggiornamenti. (iLMeteo)