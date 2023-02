Meteo: Pioggia, Vento e tanta Neve su 2 regioni; è ancora Allerta nelle Prossime Ore, i dettagli

Meteo: Pioggia, Vento e tanta Neve su 2 regioni; è ancora Allerta nelle Prossime Ore. E' ancora allerta meteo su 2 regioni nelle prossime ore dove rimarrà elevato il rischio di forti piogge, vento e nevicate copiose.

Un pernicioso vortice ciclonico alimentato dai freddi venti Nordorientali ancora attivi sul nostro Paese, ha provocato in queste ultime 24 ore forte maltempo che ha colpito molte aree del Sud e gran parte della fascia adriatica. Oltre alle piogge forti è caduta anche tanta neve. I fiocchi bianchi hanno raggiunto pure le quote pianeggianti di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e fino alla Puglia e alcuni settori della Basilicata. Abbondanti nevicate hanno inoltre interessato il sud della Calabria e la Sicilia fino a quote collinari. Tanta pioggia e forti venti hanno investito poi l'area più orientale della Sicilia in particolare le province del catanese, ragusano e siracusano.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00 - In queste ore sono ancora in atto piogge a tratti a sfondo temporalesco in Sicilia segnatamente sull'area sud-orientale. Sotto osservazione ancora una volta le province di Ragusa, Siracusa e il catanese. Si segnalano inoltre nevicate oltre i 600m di quota e altre piogge meno intense sono in atto sull'angolo più meridionale della Calabria.

EVOLUZIONE: l'area ciclonica presente nel tratto di mare che separa la Sicilia dalle coste del Nord Africa muoverà molto lentamente il suo baricentro verso levante rimanendo così determinante per l'evoluzione meteo sulle zone prima citate. Nelle prossime ore infatti, il maltempo continuerà a rimanere concentrato sul lato più orientale della Sicilia con piogge residue ancora possibili sul comparto più meridionale calabrese. Solo verso il tardo pomeriggio e la sera le precipitazioni daranno segnali di attenuazione.

Qui sotto vi proponiamo la cartina con le precipitazioni previste proprio per la giornata di Venerdì 10 Febbraio. Notiamo subito come siano le aree Sudorientali della Sicilia ad essere maggiormente colpite dalle precipitazioni. Il colore fucsia indica infatti cumulati prossimi ai 70mm.

C'è poi un'altra fetta del Paese dove il quadro meteorologico risentirà dell'approssimarsi di una nuova area di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nella fattispecie saranno le regioni del Nord e gran parte del Centro. Su queste regioni avvertiremo anche una lenta e graduale ripresa delle temperature massime.

Sarà questo il preludio ad un weekend soleggiato e meno freddo per tutti? Seguite i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.





Protezione Civile Per la giornata oggi, Venerdì 10 febbraio 2023:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria