Meteo: prove tecniche di primavera al centro-sud, grigia umidità al nord. Le previsioni

Il meteo dei prossimi giorni sarà caratterizzato da un anticiclone a due velocità pronto a dispensare un assaggio di Primavera al Centro-Sud, ma anche un'atmosfera più grigia ed umida al Nord.

Vediamo più nel dettaglio quali saranno gli effetti sull'Italia.

Come già anticipato, la pressione sul nostro Paese sta aumentando grazie all'espansione di una vasta area anticiclonica. I suoi effetti positivi sono già ben evidenti in quanto il meteo è andato nettamente migliorando in queste ultime 24-48 ore. Tuttavia questa nuova figura stabilizzante sarà destinata a far sentire i suoi effetti soprattutto al Centro-Sud dove, almeno fino a venerdì 19, il meteo ci riserverà un contesto decisamente tranquillo e con un tipo di clima via via sempre più primaverile. Faranno eccezione solo i comparti tirrenici, specie quelli costieri, dove nubi marittime potranno disturbare il tempo in particolare nella prima parte del mattino, ma senza comunque provocare effetti importanti soprattutto su fronte delle precipitazioni.

L'alta pressione poi sarà meno influente sulle le regioni del Nord e parte della Toscana dove le umide correnti atlantiche provocheranno spesso la formazione di nubi medio-basse in grado anche di provocare deboli piovaschi, ad appannaggio soprattutto della Liguria di Levante e dell'area più settentrionale della Toscana.

A rendere l'atmosfera ulteriormente più grigia ed umida ci penseranno le nebbie che potranno svilupparsi, specie di notte e in prima mattina, su molti tratti della Val Padana. Di questo contesto di minor irraggiamento solare ne risentiranno ovviamente anche le temperature diurne le quali, giocoforza, manterranno un sapore meno dolce rispetto al resto del Paese.

Dando poi uno sguardo più in avanti, sembra assai probabile che nel corso del weekend, specie da domenica, l'anticiclone riuscirà a prendere ulteriore vigore con l'intento di avvolgere in forma più evidente tutto il Paese. Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Arriva il super anticiclone primaverile. Nel corso del prossimo weekend il sopraggiungere di una vasta area di alta pressione garantirà una maggior stabilità atmosferica con valori termici in deciso aumento. Ma attenzione, ci saranno infatti alcune eccezioni: se da una parte vivremo delle giornate miti e soleggiate, dall'altra, tuttavia, qualche insidia ci ricorderà che è ancora troppo presto per mettere via gli abiti pesanti.

Facciamo il punto della situazione analizzando gli ultimi aggiornamenti ufficiali con le previsioni per sabato 20 e domenica 21 febbraio.

Tutto confermato, già dalla giornata di venerdì 19 una vastissima area di alta pressione prenderà il sopravvento sul bacino del Mediterraneo, favorendo così un periodo di stabilità atmosferica che si annuncia piuttosto rilevante. Non solo, vista l'origine della struttura ciclonica, il Nord Africa, assisteremo anche ad un sensibile aumento delle temperature.

Partendo dalla giornata di sabato 20 ci aspettiamo una prevalenza di sole su buona parte del Centro Sud con valori termici diffusamente oltre i 15/16°C durante le ore pomeridiane. Come dicevamo non mancheranno alcune eccezioni: come spesso accade, la presenza dell'alta pressione durante i mesi invernali si traduce in cieli coperti o nebbie in particolare durante la notte e al primo mattino sulle pianure del Nord e nelle vallate alpine. In questo contesto non escludiamo neppure la possibilità di qualche isolata pioviggine tra Liguria (fenomeno della Maccaja) e basso Piemonte. Attenzione perché lo stesso effetto potremo averlo anche lungo le coste, specie adriatiche e ioniche. In termine tecnico vengono definite "nebbie d'avvezione” o "nebbie di mare" e si formano a causa dello scorrimento di masse d'aria più calde e umide sopra la superficie ancora fredda (per via della stagione) del mare. Di giorno poi si dissolvono lasciando spazio a maggiori schiarite.

Poche novità anche per domenica 21 con un dominio pressoché totale dell'anticiclone su tutto il nostro Paese. A parte qualche banco di nebbia/coperture nuvolose sulla Pianura Padana, avremo quindi tanto sole con temperature massime che si spingeranno fin verso i 18/20°C al Sud e sulle due Isole Maggiori dove avremo anche il soffio dello Scirocco a portare un vero e proprio profumo di Primavera.. (iLMeteo)

