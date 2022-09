Meteo: resiste l’anticiclone, ma con qualche insidia. Il dettaglio con le previsioni

Nel corso di questa settimana insisterà un tenace anticiclone che continuerà ad avvolgere praticamente tutta l'Italia. Il quadro meteorologico si manterrà dunque ben stabile su gran parte del Paese anche se non mancherà qualche insidia. Vediamo dunque di cosa si tratta e cosa ci riservano le previsioni.



Già tra oggi e Martedì l'anticiclone farà sentire i suoi effetti su tutta Italia. Il sole sarà protagonista fin dal mattino al Centro-Sud e su alcuni tratti del Nord. Tuttavia, come ormai ben sappiamo, in questo periodo dell'anno le alte pressioni favoriscono lo sviluppo di dense foschie e fitti banchi di nebbia che troveremo già presenti soprattutto di notte e al mattino su molte aree della Val Padana e sulle vallate interne del Centro, ma in parziale dissolvimento nelle ore centrali del giorno. Il clima si manterrà molto mite al Sud, sulle regioni centrali e sui monti del Nord, mentre in pianura sarà più freddo poiché l'atmosfera risentirà ancora delle nebbie e delle foschie in fase di assorbimento che ridurranno in parte l'irraggiamento solare e potranno provocare inoltre lo sviluppo di nubi basse e persistenti specie lungo i litorali.



Tra Mercoledì e Venerdì, l'invecchiamento dell'alta pressione e il conseguente ulteriore aumento dell'umidità nell'aria favoriranno un maggior sviluppo delle nebbie persistenti e delle nubi basse su gran parte della Val Padana e lungo i litorali anche con il rischio di qualche debole pioviggine come sul Levante ligure e sulle coste più settentrionali della Toscana.



Sul resto del Paese invece, l'alta pressione continuerà a mantenere condizioni meteo stabili con clima molto mite per la stagione.



Qualche insidia in più sembra profilarsi invece sul finire della settimana quando un possibile spostamento dell'alta pressione verso oriente, potrebbe favorire una maggior ingerenza del flusso umido atlantico con un possibile peggioramento sui versanti più occidentali del Paese. Tuttavia, vista la distanza in sede previsionale, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti. (iLMeteo)

