Meteo: temperature boom, poi sole sulle Palme e pioggia sulle uova di Pasqua. I dettagli

Ci sarà un vero e proprio boom delle temperature nei prossimi giorni, con punte di almeno 21°C. Insomma, prettamente da primavera.

Ma vediamo più nel dettaglio quali saranno le città dove farà più caldo.

Grazie all'ulteriore rinforzo dell'alta pressione da giovedì 25 ci aspettiamo un aumento delle temperature su molte località del Centro-Nord dove la colonnina di mercurio toccherà valori prossimi ai 19°C, per esempio a Torino, Milano, Trento, Bologna e su molti tratti interni della Toscana. A Firenze registreremo temperature massime che sfioreranno i 20°C.



Solo qualche grado in meno sul resto del Centro e al Sud, ma anche qui il clima sarà decisamente più mite rispetto ai giorni scorsi.



Tra venerdì 27 e sabato 28, la risalita di aria più calda e umida dal Nord Africa provocherà un incremento delle temperature proprio al Sud, mentre al Centro-Nord, una maggiore ingerenza delle nubi manterrà più o meno statici i termometri, fatta eccezione per i valori notturni che, proprio a causa della copertura nuvolosa, faranno registrare un moderato aumento.



Nel corso del prossimo weekend, specie nella seconda parte, l'alta pressione prenderà ancor più vigore e oltre ad una maggior presenza di sole, pure i valori termici subiranno un ulteriore aumento, fino a toccare punte prossime ai 21/22°C su alcuni tratti interni del Centro e delle due Isole maggiori. Ci attendiamo infatti 20/21°C a Firenze, così come a Cagliari e a Palermo, mentre al Nord sarà Bologna a toccare questi valori.



Questo potrebbe essere solamente un assaggio rispetto a quanto si prospetta per l'inizio della nuova settimana, fase in cui i termometri potrebbe subire un ulteriore ed evidente ascesa. In merito a ciò, peraltro, vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti.

Previsioni weekend delle Palme e Pasqua.



Le imminenti festività Pasquali potrebbero essere caratterizzate da un susseguirsi di colpi di scena sul fronte meteorologico. Se splenderà il sole quasi ovunque sul weekend delle Palme, altrettanto non si potrà verosimilmente dire per Pasqua e Pasquetta: dopo una fiammata calda africana, la prima della stagione, potrebbe infatti arrivare una perturbazione a guastare le feste, riportando la pioggia quanto meno su parte dell'Italia.



Il famoso detto popolare dice: "sole selle Palme, pioggia sulle uova" o viceversa. E quest'anno la tradizione potrebbe essere rispettata in pieno.



Cerchiamo di capire perché analizzando gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione.

Nei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione si posizionerà sul bacino del Mediterraneo, garantendo un sempre più ampio soleggiamento e, di conseguenza, temperature in deciso aumento. Tuttavia, proprio a ridosso del weekend, il rapido passaggio di una perturbazione atlantica sull'Europa centro-settentrionale farà in qualche modo sentire i suoi effetti anche su parte delle nostre regioni.



Nel concreto, sabato 27 ci attendiamo un aumento della copertura nuvolosa su parte del Nord e sulle regioni del medio-alto Tirreno, anche con qualche piovasco sull'arco alpino, sulla Liguria e sul Friuli-Venezia Giulia, con deboli nevicate sopra i 1700 metri di quota. Andrà decisamente meglio sul resto del Paese, dove avremo più sole e un clima piuttosto mite.



La Domenica delle Palme sarà contraddistinta da una prevalente stabilità atmosferica praticamente su tutta l'Italia, grazie ad un anticiclone sempre più disteso sull'Europa meridionale e meno disposto a lasciar spazio a qualsivoglia infiltrazione. Spazio dunque al sole e temperature che si porteranno fin verso i 18/20°C su Emilia-Romagna, Toscana e Isole maggiori.

La Settimana Santa si aprirà e trascorrerà per buona parte all'insegna del caldo, con valori attesi in netto aumento un po' su tutte le regioni. La nostra attenzione si focalizza sulla giornata di Pasqua, quando gli ultimi aggiornamenti iniziano a fiutare la possibilità più che concreta dell'arrivo di una vasta depressione di origine atlantica continuamente alimentata da aria fredda ed instabile in discesa dal Nord Europa.



Se ciò dovesse venir confermato, l'Italia rischia di trovarsi sulla traiettoria di questo affondo perturbato, con il rischio di eventi meteo estremi a causa dei forti contrasti che si verrebbero a creare. Infatti, il surplus di "calore in eccesso" dei giorni precedenti farebbe aumentare sensibilmente l'energia potenziale in gioco (umidità nei bassi strati, più marcati contrasti termici) e, di conseguenza, non sono da escludere violente precipitazioni, soprattutto sotto forma di temporali e nubifragi.



Maggiormente esposte con questo tipo di dinamica sarebbero le nostre regioni centro-settentrionali. Stesso discorso vale per Pasquetta.

Attendiamo naturalmente conferme nei prossimi aggiornamenti previsionali. (iLMeteo)

In aggiornamento