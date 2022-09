Meteo: temperature, dal picco di calore al crollo termico. Ecco il dettaglio

Le temperature saranno destinate a subire una brusca inversione di tendenza passando da un picco di caldo ed un vero e proprio crollo in poche ore.

L'atmosfera dunque non riesce ancora a trovare una duratura stabilità e questi continui sussulti da parte dei termometri ne sono un'ovvia conseguenza. Ma quest'anno la primavera gira così e a differenza di questi ultimi anni, quando soprattutto gli inizi di Maggio hanno visto un deciso predominio anticiclonico, il quadro meteo-climatico non riesce proprio a trovare un po' di pace.

Dopo un sabato ancora poco convinto e condizionato da un temporaneo rinforzo dei venti freschi nord orientali, ecco invece che la domenica potrà godere di una maggior stabilità atmosferica, ma soprattutto di un apporto d'aria decisamente diversa in arrivo dal cuore dell'Africa che porterà all'atteso picco di calore.



Ad attivare questa avvezione d'aria calda verso il nostro Paese troveremo l'ennesimo vortice ciclonico in approfondimento a ovest del Regno Unito che spingerà la sua influenza verso la Penisola Iberica richiamando così verso l'Italia masse d'aria più calda pronte a produrre una decisa risalita dei termometri. Ne saranno la testimonianza le temperature che arriveranno a toccare punte fino a 30°C su alcuni tratti del Sud come in Puglia. Ma di tutto rispetto saranno anche i 27-28°C che si registreranno su alcuni angoli della Val Padana specie in Emilia Romagna e nelle aree più interne del Centro come ad esempio in Toscana.



Questo caldo contesto climatico ci accompagnerà anche per gran parte della giornata di lunedì fatta eccezione per le regioni di Nordovest dove il nuovo vortice ciclonico avanzando verso levante, inizierà a far sentire la sua negativa influenza.

Sarà il preludio ad un severo peggioramento delle condizioni atmosferiche al Centro-Nord atteso per martedì quando, gioco forza, le temperature si vedranno costrette a subire un vero e proprio crollo in poche ore. Si stima una perdita di quasi 12°C rispetto a questi giorni.

Meno evidenti invece saranno i cambiamenti sul Mezzogiorno, con i termometri che continueranno a rimanere più o meno su valori di stampo quasi estivo e dove solo da mercoledì potranno iniziare a flettere timidamente di qualche grado. (iLMeteo)

In aggiornamento