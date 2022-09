Meteo: ultimi rovesci, poi anticipo di primavera con 25° C. Ecco dove con le previsioni

Nelle prossime ore, in attesa di un imminente cambiamento nel quadro meteorologico, alcune zone del Paese dovranno ancora fare i conti con le ultime fasi di maltempo accompagnate da alcuni rovesci. Vediamo dunque nel dettaglio come evolverà la situazione fino a questa sera.

Nel corso della mattinata occhi puntati soprattutto alle regioni del Sud dove la presenza di un reiterato vortice di bassa pressione in allontanamento verso la Grecia contribuirà a mantenere condizioni di tempo a tratti molto instabile. Piogge sparse e locali rovesci infatti potranno bagnare ancora soprattutto l'area del basso Tirreno e quella ionica. Ombrelli a portata di mano dunque su Campania, Calabria, Basilicata, nel sud della Puglia e sui settori più settentrionali della Sicilia.

Sul resto del Paese, nonostante la presenza di parecchie nubi e qualche banco di nebbia sulla Val Padana, il rischio di pioggia si manterrà decisamente più basso.

In seguito, nel corso della giornata, si noteranno i primi segnali di un cambiamento dovuto all'approssimarsi di un'area di alta pressione all'Italia. Le piogge e i rovesci al Sud inizieranno via via a perdere sempre più di energia per poi cessare definitivamente tra la sera e la notte successiva.

L'aumento della pressione inoltre, continuerà a garantire condizioni di tempo più stabile sul resto del Paese fatta eccezione per alcuni settori del Nord raggiunti da un debole flusso di correnti più umide di origine atlantica che inizieranno a provocare nuovi e minacciosi annuvolamenti.

Saranno proprio l'alta pressione al Centro-Sud e l'alito più umido atlantico al Nord gli elementi dominanti che caratterizzeranno il meteo dei prossimi giorni.

Previsioni



Nei prossimi giorni potremo assistere ad un vero e proprio anticipo di Primavera, con temperature destinate a salire, nel corso della settimana, fino a 25°C.

Vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta sul fronte climatico nei prossimi giorni.



L'espansione verso l'Italia di una vasta area di alta pressione di matrice sub-tropicale sarà alla base di un primo aumento delle temperature che si registrerà già da martedì 2, ma che si concretizzerà soprattutto nella giornata di mercoledì 3. I valori massimi saliranno in forma evidente soprattutto al Sud e sulla Sardegna: se sull'Isola sfioreremo punte di 20°C, saliremo già a non meno di 16/17°C pure su Calabria, Campania e Puglia.



Un aumento di qualche grado rispetto ai valori del weekend è atteso anche al Centro, mentre solo al Nord l'ascesa sarà quasi impercettibile.



La fase più calda si registrerà tuttavia a partire dalla giornata di giovedì 4 e fino a sabato 6 e sarà ad appannaggio ancora una volta delle nostre regioni meridionali e di parte di quelle centrali. I termometri saliranno ulteriormente soprattutto al Sud e sulle due Isole maggiori, dove tra venerdì e sabato la colonnina di mercurio potrà toccare punte di 23°C in Sicilia e addirittura fino a 24/25°C nelle aree più interne della Sardegna.



Insomma, valori praticamente primaverili.

Le temperature risulteranno elevate per il periodo anche sul resto del Sud e su molti tratti del Centro, dove si registreranno picchi di 20°C in particolare su Calabria, Puglia, Campania e Lazio (specie meridionale).



L'unica vera eccezione sarà rappresentata dal Nord, dove flussi umidi di origine atlantica manterranno i cieli più sporchi e dove dunque il minor irraggiamento solare determinerà un clima inevitabilmente meno mite, tuttavia anche su questi settori non farà di certo freddo.



Nel corso del prossimo weekend, l'arrivo di una perturbazione al Centro-Nord provocherà un calo termico, mentre al Sud continuerà a fare sempre abbastanza caldino per la stagione.



Inverno dunque già terminato, almeno per gran parte d'Italia? Non proprio. Con l'inizio della prossima settimana le cose potrebbe radicalmente cambiare. Ne parleremo nei prossimi giorni. iLMeteo)





