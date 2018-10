Meteo: vortice ciclonico, ci attendono ore tempestose, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Sull’Italia è presente un vero e proprio vortice ciclonico ovvero una struttura depressionaria di bassa pressione ben strutturata anche in quota che fa affluire da nord aria più fredda dalla valle del Rodano quindi dalla Francia verso il Mediterraneo imboccando le bocche di Bonifacio tra la Sardegna e la Corsica, dall’altro richiama venti meridionali sciroccoli da sud carichi di umidità che sospingono supercelle temporalesche verso le regioni meridionali in risalita verso quelle settentrionali dove le correnti miti si scontreranno con l’aria più fresca che giunge dall’Atlantico innescando cosí forti contrasti con fenomeni che di conseguenza non potranno che essere vistosi, eclatanti.

Ci attende dunque un pomeriggio di sabato tempestoso con forti piogge al nord sulla Lombardia e sul nord-est dove sarà fortemente colpita anche l’Emilia-Romagna come pure poi la Liguria di levante, mentre contemporaneamente forti temporali interesseranno tutte le regioni centrali con particolare accanimento alla Toscana, al Lazio e Roma e al Sud anche alla Campania fino a Napoli; altri rovesci veloci sospinti dal maestrale colpiranno la Sardegna e altri infine violenti sulla Puglia risaliranno lungo l’Adriatico per poi ritornare verso le regioni settentrionali.

Ma non è finita qui, pure la giornata di domenica sarà particolarmente instabile anche se qualche schiarita potrà fare capolino tra le nubi temporalesche: forti rovesci colpiranno in particolare il Triveneto dove continuerà a soffiare lo scirocco ed i mari saranno molto mossi, mentre sin dal mattino altri temporali nasceranno e proseguiranno fino a sera su tutte le regioni centrali compreso il il Lazio e quindi Roma e la Campania fino a Napoli. Infine altri temporali associati e sospinti da un’ennesima perturbazione atlantica nasceranno sulle Alpi occidentali in discesa verso la Liguria di Ponente e il Piemonte.

Notizia segnalata da (iLMteo)