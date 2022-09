Meteo: vortice ciclonico sull'Italia, influenzerà pesantemente il prossimo weekend, l’evoluzione

Avviso Meteo: Weekend, vortice ciclonico sull'Italia, alcune regioni rischiano tanto; gli aggiornamenti. Un profondo vortice ciclonico influenzerà pesantemente il prossimo weekend.

L'anticiclone delle Azzorre tornerà a ritirarsi in pieno Atlantico lasciando così il nostro Paese in balìa di una circolazione ciclonica che si approfondirà proprio a cavallo del fine settimana.

Si tratta di una situazione potenzialmente pericolosa per alcune regioni in quanto sull'area balcanica si trova un nucleo di alta pressione che fungerà sostanzialmente da blocco impedendo alla perturbazione di proseguire liberamente il suo cammino verso levante.



Configurazioni di questo tipo sono potenzialmente molto pericolose in quanto spesso favoriscono episodi alluvionali per via delle precipitazioni che rischiano di rimanere per troppe ore concentrate sulle medesime zone.

Detto ciò, cosa accadrà allora nel corso del weekend? E soprattutto quali saranno le regioni più a rischio?



Già dalla prima parte del Sabato le piogge si faranno via via sempre più importanti a partire dal Nordovest, soprattutto in Liguria e dal pomeriggio si sposteranno prima verso la Toscana e l'Umbria, poi anche fino al Lazio. Su queste zone le precipitazioni potranno risultare anche di forte intensità accompagnate pure da locali temporali. Verso sera, precipitazioni anche abbondanti si sposteranno verso il Nordest.



Atmosfera decisamente più tranquilla sul resto del Paese dove il quadro meteorologico si manterrà asciutto e in parte anche discretamente soleggiato, specie al Sud.

Anche domenica dovremo fare i conti con la circolazione ciclonica che al mattino continuerà a penalizzare alcuni tratti del Nord, ma soprattutto il Centro e in particolare Toscana, Marche, Umbria e Lazio.



Nella seconda parte del giorno, invece, mentre la situazione andrà migliorando al Nord, al Centro le precipitazioni su concentreranno sul Lazio centro-meridionale (attenzione anche alla città di Roma), sul Molise e sul casertano.

Attenzione perché la previsione è in continua evoluzione, sia dal punto di vista della collocazione delle precipitazioni, sia da quello della loro intensità. Vi terremo aggiornati. (iLMeteo)

In aggiornamento