Meteo: Il primo weekend da liberi caldo africano, Previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Sarà il primo weekend da liberi quello che ci attende e le previsioni, manco a farlo apposta, sono addirittura shock. A regalarci emozioni, ma soprattutto a spingerci ad uscire all'aria aperta, ci penserà un neonato anticiclone delle Azzorre che ha già iniziato ad avvolgere gradualmente il nostro Paese con anche un modesto contributo sub-tropicale.

Vediamo dunque cosa ci propongono le previsioni per venerdì, ma soprattutto per sabato e domenica.

La vigilia del weekend sarà caratterizzata dal bel tempo su tutto il Paese, con temperature attese in aumento soprattutto al Nord e su diversi tratti del Centro: su questi settori cominceremo ad avere un clima di stampo prettamente estivo grazie ad una parziale rimonta dell'anticiclone sub-tropicale che porterà infatti un po' di caldo africano. Qualche modesto annuvolamento tuttavia, le troveremo a ridosso dei rilievi alpini dove non sarà comunque necessario l'ombrello.

La giornata di sabato seguirà più o meno il medesimo percorso del venerdì anche se nel corso del pomeriggio assisteremo ad un rapido aumento della copertura nuvolosa sull'arco alpino dove potranno scoppiare improvvisi temporali, in movimento durante la serata verso i settori orientali, con possibili rovesci anche in pianura sul Triveneto. Altrove, come già anticipato, il tempo non farà registrare particolari scossoni.

Arriviamo così ad una giornata di domenica che sarà solo marginalmente disturbata da deboli correnti d'aria più fresca, eredità dei temporali delle precedenti 24 ore. Ci attendiamo dunque una moderata variabilità al Nordest e sui versanti centrali adriatici, con rischio di qualche veloce piovasco nelle prime ore del mattino tra basso Veneto, Romagna in movimento poi verso le coste marchigiane.

Altrove il tempo rimarrà sotto la positiva influenza dell'alta pressione che continuerà a dispensare un caldo bel tempo ma senza eccessi sul fronte termico, anzi al Nord-est e lungo l'adriatico si potranno registrare alcuni gradi in meno. (iLMeteo)