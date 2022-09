Meteo: Weekend di Ferragosto, sarà il più caldo dell'estate, poi cambierà.

In arrivo il weekend più caldo di tutta l'Estate. E' questa la conferma in vista del fine settimana di Ferragosto con l'Italia ancora preda di Lucifero (così è stato ribattezzato l'anticiclone africano) che non mollerà la presa dispensando calore a 40°C. Attenzione però agli improvvisi temporali con locali grandinate su alcune regioni, segno che qualcosa sta per cambiare.

Ma andiamo con ordine analizzando gli ultimi aggiornamenti in vista di sabato 14 e domenica 15 agosto.

L'alta pressione di origine sub-tropicale non molla la presa sull'Italia, e questa volta a farne le spese saranno soprattutto le regioni del Centro Nord. Infatti, oltre al tanto sole e all'estrema stabilità atmosferica, le temperature sono previste in ulteriore aumento proprio tra sabato 14 e domenica 15 agosto con picchi fino a 40°C specie sulle basse pianure di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Caldo soffocante anche al Centro specie nelle zone interne di Toscana e Lazio con punte a 38/39°C a Firenze e Roma. Ecco quindi servito un Ferragosto a dir poco rovente, il più caldo dell'estate a livello generale, con il sole che la farà da padrona su tutta l'Italia per la gioia dei tanti che si metteranno in viaggio verso le località di villeggiatura. Attenzione però a qualche disturbo sull'arco alpino centro orientale, specie dal pomeriggio di domenica, quando ci aspettiamo un aumento dell'instabilità con il rischio di intensi rovesci temporaleschi e locali grandinate su Valtellina, Alto Adige, Dolomiti venete e montagne del Friuli Venezia Giulia. Possibili piogge in serata anche tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Detto questo, ricordiamo come sempre di prestare la massima attenzione per i pericoli associati al disagio dovuto al grande caldo e di attuare alcune semplici rimedi onde evitare i colpi di calore.

La caratteristica principale del colpo di calore è l'innalzamento della temperatura corporea a valori pari o superiore a 40°C. In queste condizioni i rischi e le conseguenze più comuni sono: nausea e vomito, pelle arrossata talora con perdita della capacità di sudorazione, respirazione o battiti cardiaci accelerati, mal di testa, crampi o debolezza muscolare, stato confusionale e perdita di conoscenza.

- evitare di uscire durante le ore pomeridiane, i picchi massimi di temperatura si raggiungeranno tra le 14 e le 19;

- al sole, indossare abiti chiari;

- bere molto;

- mangiare leggero;

- non rimanere mai (né lasciare mai bambini o animali anche per breve tempo) in un'automobile parcheggiata al sole;

- evitare l'attività fisica intensa nelle ore più calde della giornata;

- dare tempo all'organismo di adattarsi a climi caldi cui non è abituato (iLMeteo)

In aggiornamento