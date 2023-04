Meteo: Weekend di Pasqua, occhio a temporali e grandine, il dettaglio

Meteo: Weekend di Pasqua, occhio a Temporali e Grandine, il dettglio. Il weekend di Pasqua sarà meteorologicamente capriccioso! Gli ultimi aggiornamenti lo hanno appena confermato: l'ultimo della serie di vortici ciclonici che durante la Settimana Santa hanno interessato l'Italia influenzerà il tempo anche nel fine settimana pasquale, provocando piogge, temporali, nevicate sui rilievi e pure grandinate.

Il ciclone, tra Sabato 8 e Domenica 9, muoverà il suo baricentro dall'alto Tirreno verso il tratto di mare che separa le due Isole Maggiori. Giocoforza, Sabato disturberà il tempo al Sud e ancora su gran parte del Centro, dove sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano. Inoltre, alcuni rovesci o temporali dalle Alpi del Triveneto scenderanno fin verso le pianure di Veneto e Friuli entro la serata e poi in nottata.



Possiamo notare la distribuzione e i quantitativi di precipitazioni previsti per Sabato 8 Aprile nella cartina che vi proponiamo qui sotto: nelle aree colorate in blu scuro potranno scendere fino a 40 mm di pioggia (40 litri per metro quadrato), mentre nelle zone evidenziate con il colore azzurro i fenomeni risulteranno un pochino più scarsi. Avremo un tempo più tranquillo e asciutto sul resto del Paese.

Anche la Domenica di Pasqua non sarà del tutto tranquilla e continuerà a persistere una spiccata instabilità, soprattutto al Centro-Sud e ancora al Nordest (solo al mattino). Tutto ciò si può notare da una seconda cartina qui sotto, relativa al giorno di Pasqua: si noti come saranno ancora numerose le regioni a rischio pioggia e temporali

Per quanto riguarda le temperature, va segnalato che proprio all'inizio del weekend inizieranno a dare segnali di ripresa, con il clima che via via tornerà mite, ma soltanto dove il tempo sarà più stabile. Altrove invece farà ancora fresco.

Attenzione, non ci sarà solo la pioggia. Bisognerà prestare attenzione anche ai temporali che potranno essere accompagnati da locali episodi di grandine. La neve, infine, imbiancherà non solo l'arco alpino, ma anche molte cime dell'appennino centro-meridionale. Le quote? Indicativamente a partire dai 1200 metri, non male per il mese di Aprile.

E a Pasquetta? Ci sono buone notizie per gli amanti del bel tempo in quanto pare che si avvicinerà all'Italia un'area di alta pressione che potrebbe regalarci un Lunedì festivo tranquillo e mite, seppure non per tutti.



Ma su questo punto vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

