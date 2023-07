Meteo: Weekend dopo il maltempo improvvisamente l’estate ecco l'evoluzione e previsioni

Meteo: Weekend dopo il maltempo improvvisamente l’Estate. Ci attende un altro Weekend maledetto? Potrebbe proseguire il trend meteo che vede proprio nei fine settimana un accanimento del maltempo sul nostro Paese o quanto meno su parte di esso. Ciò potrebbe nuovamente accadere tra sabato 6 e domenica 7 a causa dell'arrivo di un fronte temporalesco.

Va detto che le piogge che ultimamente stanno arrivando sono in realtà benedette, vista la grande siccità che ha flagellato l'Italia per lunghi mesi.

Andiamo con ordine. Il primo fine settimana di maggio si aprirà, sabato 6 Maggio, con una prevalenza di sole su buona parte dei settori e con temperature più che gradevoli, anzi in qualche caso quasi estive: sono attese punte massime fin verso i 25-26°C sulle pianure del Nord e sui settori tirrenici. Tuttavia, col passare delle ore, l'ingresso di correnti d'aria fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa favorirà l'innesco dei classici temporali pomeridiani, in particolare sull'arco alpino centro-orientale, tra il Trentino-Alto Adige, il Cadore e le montagne del Friuli-Venezia Giulia.



Va precisato che fenomeni di questo tipo, pur potendo risultare localmente intensi, non durano in genere molto e dunque non sono destinati a rovinare intere giornate.

Attenzione poi a domenica 7 maggio, quando questa sorta di maledizione dei weekend potrebbe compiersi. Come mostra la mappa delle precipitazioni qui sotto, avremo ancora un'elevata probabilità temporalesca sull'arco alpino, in rapida estensione tra pomeriggio e sera alle pianure del Nord a causa di un fronte temporalesco pilotato da una vasta area di bassa pressione centrata sulle Isole Britanniche. Vista la tanta energia potenziale in gioco e i contrasti tra masse d'aria diverse che iniziano a farsi sempre più accentuati, non escludiamo il rischio di locali grandinate.

Qualche temporale potrebbe interessare pure le zone interne del Centro e della Sardegna.

Discorso diverso per il resto del Paese, dove l'anticiclone dovrebbe garantire una maggiore stabilità atmosferica a garanzia di un tempo soleggiato e caldo, con temperature in ulteriore leggero aumento. Vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria ci attendiamo diffusamente valori fin verso i 25°C. (iLMeteo)

In aggiornamento