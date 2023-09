Meteo. weekend meteorologico: temporali intensi seguiti da un caldo africano record! I dettagli. Prepariamoci ad un weekend "bi-gusto" o, se preferite, dalla doppia faccia! Fatto sta che in sole 24 ore passeremo da un contesto meteorologico caratterizzato da forti temporali (quanto meno al Centro-Nord) ad un'ennesima fiammata africana che farà nuovamente decollare i termometri.

Attualmente, l'anticiclone che all'inizio di questa settimana ha provocato una nuova pulsazione dell'Estate, sta perdendo progressivamente energia, specialmente al Nord, ma anche su buona parte del Centro: su queste zone, di conseguenza, il meteo sta facendo diversi capricci e c'è stato il ritorno di piogge e temporali.

Questa condizione di instabilità non proseguirà solamente nella giornata di Venerdì, ma insisterà anche nella prima parte dell'imminente Fine Settimana.

SABATO TEMPORALESCO

Sotto i riflettori, in quel di Sabato 16 Settembre, sarà proprio il Centro-Nord, in particolare la Toscana, l'Emilia Romagna e il Nordovest: ci attendiamo infatti il transito di una rapida perturbazione che manifesterà la sua maggiore energia nelle prime ore della giornata e fino al tardo pomeriggio. I primi fenomeni sono attesi dalla tarda mattinata in transito sulla Liguria e poi in estensione su Piemonte orientale, Lombardia, alta Toscana ed Emilia Romagna nel corso delle ore pomeridiane. Si prevedono rovesci intensi anche a carattere temporalesco, ma probabilmente di breve durata. Una vera e propria SFURIATA TEMPORALESCA che inizierà a lasciar spazio alle prime schiarite a partire da ovest, già entro il tardo pomeriggio specialmente su Liguria e Piemonte occidentale. Queste si estenderanno verso il resto del Nord Italia durante la tarda serata-notte tra Sabato 16 e Domenica 17.



Per capire meglio dove e quanto pioverà, vi proponiamo la mappa qui sotto, riferita proprio alla giornata di Sabato 16: nelle zone colorate in blu scuro e in verde gli accumuli di precipitazioni potranno oscillare da un minimo di 5 mm a un massimo di 40 mm (equivalenti a 40 litri di pioggia per metro quadrato). Sul resto del Paese il tempo non subirà particolari scossoni. Anzi, la pressione atmosferica comincerà a dare segnali di ripresa per effetto di una risalita dell'anticiclone africano verso il mare nostrum, dovuta ad un richiamo d'aria molto calda in arrivo dal cuore pulsante sahariano.

DOMENICA FIAMMATA AFRICANA

Sarà proprio questo il preludio ad una Domenica 17 con l'Italia sarà nuovamente investita da una vera e propria fiammata africana: dunque, nel giro di sole 24 ore non solo le condizioni torneranno stabilie praticamente ovunque, ma le colonnine di mercurio schizzeranno verso l'alto, raggiungendo picchi da piena Estate!

La mappa qui sotto è riferita proprio a Domenica 17 Settembre e mostra le differenze di temperatura massima attese rispetto alle 24 ore precedenti; osservate le aree colorate in rosso scuro: qui si potranno rilevare differenze positive anche di 7/8°C!

Ma le sorprese sul fronte caldo non finiscono qui! Questa nuova ondata di caldo colpirà soprattutto le regioni del Centro-Sud e potrebbe addirittura durare per gran parte della prossima settimana allontanando così ulteriormente l'arrivo della stagione autunnale, quanto meno sull'Italia meridionale.

Sull'imminente weekend e su altri temi è intervenuto Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo cosa sta per accadere sull'Italia.

Domenica 17 Settembre, l’ultima Domenica dell’Estate astronomica, vedrà un vero e proprio ribaltone meteo. Le temperature saliranno in modo vertiginoso ed improvviso anche di 6-8°C fino a sfiorare i 40°C in Sardegna e i 36 in Puglia e Sicilia. Ma il termometro salirà anche al Nord fino a quasi 30°C in alcune zone della Pianura Padana.

Ma come mai si parla di weekend dai 2 volti se il caldo è già presente su buona parte dell'Italia?

Si parla di ribaltone termico in quanto, fino a Sabato 16, il termometro scenderà localmente al Centro-Nord sotto l’impulso violento di frequenti temporali: si toccheranno massime di 20-22°C in Pianura Padana, come a Torino e Milano, ma anche in riviera con Genova ferma a 23°C nella giornata di Sabato, quando le piogge saranno diffuse e localmente intense. Il maltempo, di stampo Quasi Autunnale, investirà dalla tarda serata di oggi e fino a domani il nord e parte del centro, con piogge attese anche su Toscana, Umbria e localmente su Alto Lazio e Marche.

Quando avremo il ribaltone meteo con il caldo africano?

Il respiro caldo subtropicale investirà tutta l’Italia da Domenica 17 Settembre facendo riscoppiare l’Estate. Domenica infatti il tempo è previsto soleggiato ovunque e con poche somiglianze al Sabato grigio e fosco del centro-nord.

Il caldo resterà anche la prossima settimana?

Sembra proprio di sì. Guardando il tempo previsto per l’ultima settimana dell’Estate 2023 sembra proprio che questa stagione ci saluterà col botto: Sabato 23 Settembre alle ore 8.49 entreremo in Autunno con l’Equinozio, ma fino ad allora il caldo africano sarà ancora protagonista su quasi tutta l’Italia.

Ci saranno dei disturbi o avremo un periodo di alta pressione monotono?

Ad essere pignoli, tra Lunedì e Martedì, una perturbazione atlantica, in scorrimento sul Nord Europa, provocherà qualche veloce scroscio tra nord ed alta Toscana con un po’ di vento e temperature nuovamente in leggera flessione su queste zone: ma sul resto del centro e al sud troveremo davvero il caldo africano fuori stagione con picchi di 37°C in Sicilia e Puglia, 36°C a Matera (!) e anche 33°C a Macerata (!).

Come finirà l’Estate?

Da Mercoledì 20 Settembre, e per i restanti giorni dell’ultima settimana dell’Estate, ci sarà un probabile ulteriore leggero aumento delle temperature specie al nord: il termometro sarà, ovunque e ancora una volta, decisamente oltre la media del periodo, il cielo si tingerà di azzurro e le piogge torneranno a bagnare solo l’Europa settentrionale. (iLMeteo)

