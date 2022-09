Meteo: Weekend, peggioramento con temporali intensi al nord. Poi caldo rovente africano

Nel corso del weekend è atteso l'arrivo di un nuovo e brusco peggioramento a suon di forti temporali che colpiranno alcune regioni del nostro Paese.



Durerà dunque ben poco la tregua dai temporali che nei giorni scorsi hanno colpito, seppur in forma molto irregolare, molte aree del Nord e alcuni angoli del Centro. L'alta pressione di matrice africana infatti, dopo un venerdì tutto sommato asciutto per tutti, lascerà aperto ancora una volta un largo corridoio nel quale si insinueranno le instabili correnti oceaniche pronte a riproporci uno scenario votato alla forte instabilità atmosferica.



E' un contesto meteorologico ormai trito e ritrito che a conti fatti sta caratterizzando da parecchie settimane la stagione estiva del nostro Paese.

Partiamo dalla giornata di sabato 7 quando già dal mattino alcuni angoli dell'arco alpino inizieranno ad essere coperti da una nuvolosità che nulla di buono farà presagire.



Col passare delle ore infatti, ecco i primi rovesci anche a sfondo temporalesco che cominceranno a bagnare i rilievi del Piemonte, la Valle d'Aosta ed in forma irregolare anche i restanti comparti alpini. Sul resto d'Italia invece avremo una prevalenza di bel tempo con temperature tipicamente estive.

Ma sul fronte temporalesco sarà nuovamente il pomeriggio a mostrare i maggiori segnali di agitazione. Occhi puntati dapprima sulle regioni di Nordovest dove forti rovesci e temporali si daranno appuntamento su gran parte del Piemonte, su tutta la Valle d'Aosta e la Lombardia. L'attività temporalesca non sarà comunque presente solo sui rilievi ma colpirà in forma irregolare anche le pianure piemontesi e lombarde.



Seguendo poi il classico movimento da ovest verso est, ecco che i fenomeni conquisteranno pure le terre del Nordest rimanendo tuttavia confinati ai comparti montani del Triveneto dove solo occasionalmente qualche fenomeno potrà sconfinare più a sud con il rischio di accarezzare pure le alte pianure del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Arriviamo così alla giornata di domenica 8 quando una residua incertezza sarà alla base di reiterati rovesci temporaleschi sui rilievi del Triveneto.



Altrove continuerà indisturbato il bel tempo con temperature in ulteriore e progressivo aumento.

Sarà infatti questo il preludio ad un inizio di settimana in cui l'anticiclone africano s preparerà a lanciare una severa e bollente offensiva verso l'Italia. Ma di questo ce ne occuperemo in altra sede.

Previsioni prossima settimana

Nuovo colpo di scena dal punto di vista meteorologico. Gli ultimi aggiornamenti non lasciano dubbi, dalla prossima settimana l'Italia si troverà nella morsa di una grossa fiammata africana. Molto probabilmente dovremo fare i conti con la più rovente e generale ondata di caldo di questa stagione.

Ma andiamo con ordine analizzando i dati della nostra App ufficiale per tracciare una tendenza fino alla prima decade di agosto.

Dando uno sguardo al quadro sinottico generale emerge chiaramente come a partire da lunedì 9 un vasto campo di alta pressione sub-tropicale si allungherà dall'interno del Sahara fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo. Oltre a garantire un'estrema stabilità atmosferica, con tanto sole su tutta l'Italia, la vera notizia riguarda i valori termici.

Infatti la massa d'aria in arrivo si preannuncia a dir poco rovente con temperature fino a 28/30°C a 1500 metri di altezza (la quota che solitamente viene usata dagli esperti per valutare la massa d'aria). Nella pratica questo potrebbe tradursi in temperature massime fino a 45°C al Sud e sulle due Isole Maggiori. Anzi, nelle zone interne della Sicilia e sul tavoliere della Puglia, si potrebbe persino superare tale valore.



Questa volta il caldo raggiungerà anche le regioni del Nord, rimaste per buona parte dell'estate sotto le grinfie dei temporali, con valori che si spingeranno ben oltre i 34/35°C in molte città delle pianure.

Queste condizioni estreme ci accompagneranno per tutta la settimana con il clou del caldo atteso tra giovedì 12 e venerdì 13 quando si raggiungerà l'apice di questa che si preannuncia come la più rovente e generale fiammata dell'estate 2021. (iLMeteo)

In aggiornamento