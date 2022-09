Meteo: Weekend, prima pioggia poi sole. Ecco Dove Pioverà e Dove ci sarà il Sole

L'atmosfera è tornata finalmente più dinamica sul nostro Paese dopo una sorta di lunghissimo letargo il quale non ha mai permesso all'inverno di prendersi il suo dovuto spazio sul bacino del Mediterraneo. Ora, l'intramontabile alta pressione sarà costretta, almeno per qualche giorno, a battere in ritirata sotto un flusso atlantico sempre più convinto a scendere di latitudine.

Un terza ondata di maltempo, proprio a cavallo del prossimo weekend, farà da apripista ad una fase di intenso maltempo atteso con l'inizio della prossima settimana.

Ma andiamo con ordine e concentriamoci sul Weekend: ecco dove pioverà e dove invece ci sarà il sole.





Partiamo ovviamente dal primo step del fine settimana. Il sabato sarà decisamente tranquillo su gran parte dell'Italia, tuttavia, già nel corso della mattinata si avvertiranno i primi segnali dell'annunciata perturbazione. Le nubi cominceranno infatti ad invadere i cieli del Nordovest per poi propagarsi già dalle prime ore del pomeriggio sul resto del Nord e sulla Toscana. Nel contempo arriveranno le prime piogge su Lombardia, Piemonte orientale ed ovest Emilia. Cadrà la neve sui rilievi alpini intorno ai 900/1000 metri, ma con quota in ulteriore abbassamento col passare delle ore.

Tra il pomeriggio e la sera la perturbazione insisterà ancora una volta al Nordovest con piogge sparse e nevicate sui rilievi. Solo dalla tarda serata e nel corso della notte successiva riuscirà a muoversi verso levante portando alcune piogge anche al Nordest e lungo la fascia centrale tirrenica.

Il meteo sarà invece decisamente più asciutto e in parte ben soleggiato al Sud, sulle due Isole maggiori e sul medio/basso Adriatico.

Temperature stabili o in lieve flessione nei valori massimi sulle regioni nord-occidentali.

Arriviamo così alla giornata di domenica che si aprirà all'insegna del maltempo su gran parte del Nord, in Toscana, Marche, Umbria, fino al Lazio settentrionale e alla Campania. Ancora piovaschi sparsi saranno possibili dunque su queste zone con ulteriori nevicate sulle Alpi, segnatamente su quelle centro-occidentali. Tempo in rapido miglioramento invece al Nordovest.



Nel corso del pomeriggio-sera la situazione comincerà a migliorare al Nordest mentre rimarrà incerto il meteo su Toscana, Umbria e zone interne del Lazio, con qualche piovasco in arrivo verso le ore serali fino alla Calabria settentrionale. Nel contempo tra la tarda serata e la notte successiva il quadro meteorologico tornerà rapidamente a peggiorare sulle regioni nord-occidentali, preludio a un più intenso peggioramento atteso per l'inizio della prossima settimana. Notizia segnalata da (iLMeteo)