Meteo: Weekend, un vortice freddo minaccia l'Italia, le previsioni. Ci attende un weekend molto dinamico sul fronte meteo. È questa la conferma appena arrivata dagli ultimi aggiornamenti in vista del fine settimana, che sarà condizionato dal passaggio di un insidioso vortice freddo con conseguenze su molte regioni tra Sabato 12 e Domenica 13 Novembre.

Il motivo di questa svolta va ricercato nella particolare disposizione della circolazione atmosferica che andrà configurandosi nei prossimi giorni: la risalita dell'alta pressione delle Azzorre verso latitudini elevate (indicativamente tra centro Europa e Scandinavia) potrebbe innescare, di contro, la discesa di una massa d'aria molto fredda di origine artico-continentale, collegata ad una vasta area di bassa pressione presente alle latitudini polari. Successivamente, dalla depressione si staccherà un nocciolo o goccia fredda che scenderà ulteriormente di latitudine fino ad arrivare fin sull'Italia nel corso del weekend.

Questo nucleo, sospinto da correnti instabili, tende a seguire traiettorie non sempre prevedibili e non di rado assume direzione retrograda (da est a ovest) come in questo caso.

Stando agli ultimi aggiornamenti, già da Sabato 12 Novembre le condizioni meteo sono previste in peggioramento: il contrasto che si verrà a creare tra masse d'aria diametralmente opposte potrebbe verosimilmente favorire precipitazioni anche a carattere di rovescio, dapprima al Centro-Sud e poi anche su parte del Nord (specie su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale ed Emilia Romagna), con il possibile ritorno della neve fin verso i 1000 metri di quota.

Domenica 13 ci potrebbero essere ancora dei disturbi al Nordovest con cieli coperti e nuove nevicate sull'arco alpino centro-occidentale di confine, con fiocchi però oltre i 1300/1400 metri. Altrove, invece, avremo una maggiore stabilità atmosferica con più schiarite, anche se con temperature piuttosto fredde. Da segnalare, infatti, le intense raffiche dai quadranti settentrionali che si attendono su buona parte dei settori, pronte a provocare un importante calo delle temperature.

Vista l'imprevedibilità di questa "trottola instabile" è possibile che nei prossimi giorni la previsione sulla sua direzione possa mutare e che le piogge possano interessare zone diverse o più ampie, così come le nevicate. (iLMeteo)

In aggiornamento