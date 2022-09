Migranti, 23 morti tra Egeo e Ionio. Sessanta soccorsi e riportati in Libia

ROMA, 12 GEN - Undici migranti tra cui 8 bambini sono morti ieri quando la loro imbarcazione è affondata nelle acque del Mar Egeo, al largo della Turchia. Poche ore prima altri 12 erano morti in un naufragio nello Ionio, vicino l'isola greca di Paxi. In 60 sono stati invece soccorsi e riportati in Libia. Ieri papa Francesco ha di nuovo sottolineato le "immani fatiche" di chi è costretto a lasciare la sua terra e a ringraziare chi accoglie.