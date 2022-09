Ministero Salute, voli da Cina negli scali sanitari task-force coronavirus.Si sta procedendo per atterraggi a Fiumicino e Malpensa

ROMA 28 GRN - I voli privati dalla Cina in arrivo in Italia "atterreranno negli scali sanitari". Lo riferisce il ministero della Salute, dopo l'incontro odierno della task-force coronavirus (2019-nCoV).

In particolare è stato deciso di convogliare verso l'aeroporto sanitario di Roma Fiumicino gli eventuali voli privati in arrivo dalla Cina destinati allo scalo di Ciampino. Si sta procedendo per estendere la stessa misura agli altri aeroporti italiani e consentire l'atterraggio dei voli dalla Cina solo a Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Nello scalo romano, oltre al canale di controllo sanitario già attivo, sono stati installati altri 4 scanner termici posizionati direttamente ai gate di arrivo che saranno operativi nelle prossime 48 ore. Intanto, fa sapere il ministero della Salute, "proseguono regolarmente i controlli e il monitoraggio costante dopo la riunione della task-force coronavirus (2019-nCoV) di oggi del Ministero della Salute.

Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati". Il ministro Roberto Speranza, aprendo la riunione della task-force ha ringraziato "tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per alzare il livello dei controlli nel nostro Paese".