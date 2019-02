Ministro Fontana incontra ambasciatore francese. Focus su Europa

ROMA, 26 FEBBRAIO - Il Ministro per la Famiglia e le Disabilità e vicesegretario federale della Lega, Lorenzo Fontana, ha incontrato nella mattinata odierna, l’ambasciatore francese Christian Masset. Si tratta del secondo colloquio in pochi mesi “svolto in clima cordiale”, si legge in una nota.

"Oggi, l'occasione di avviare una grande stagione riformatrice, che abbia al centro le persone e le identità dei popoli europei", ha dichiarato il ministro Fontana nel corso dell’incontro. Il Ministro e l’ambasciatore hanno espresso "la reciproca volontà di cooperare e l'obiettivo comune di avere relazioni proficue per entrambi i Paesi. Molti i temi affrontati: demografia, grandi opere, politica industriale, lotta alle delocalizzazioni, reciprocità del commercio estero, politiche di coesione", chiarisce la nota del ministro.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Il Post