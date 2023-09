Miss Italia Calabria: Sara Centofanti si aggiudica la Corona a Colosimi, seguita da Daniela Tedesco, la splendida Miss Rocchetta

Un trionfo di bellezza e talento ha caratterizzato la quattordicesima tappa di Miss Italia Calabria. La corona di Miss città di Colosimi è stata conquistata da Sara Centofanti. La fascia di Miss Rocchetta Bellezza è stata consegnata alla seconda classificata Daniela Tedesco. La fascia di Miss Framesi è andata alla terza classificata Elisa Suppa. La quarta classificata è Elisa Novello, la quinta classificata è Chiara Corrente, la sesta classificata è Anna Maria Andronache.

Il Comune di Colosimi ha fatto da cornice alle selezioni della quattordicesima tappa di Miss Italia Calabria. Tra le principali attrazioni di questo incantevole Comune calabrese, vi sono: il centro storico con le sue caratteristiche stradine e piazzette, la Chiesa Madre di San Nicola di Bari, un edificio di culto di origine medievale, e la Chiesa della Madonna del Rosario, anch'essa di grande valore storico e artistico. Gli amanti della natura potranno apprezzare le bellezze paesaggistiche dell'area circostante, ideale per piacevoli passeggiate ed escursioni.

Il Comune di Colosimi è anche noto per le sue tradizioni e feste popolari, che testimoniano la forte identità culturale e la vivace comunità locale. Durante le festività, la città si anima con sfilate, concerti, spettacoli e celebrazioni religiose che coinvolgono residenti e visitatori.

La nuova stagione di Miss Italia Calabria ha celebrato l'eredità di uno dei concorsi di bellezza più amati e longevi d'Italia, portando sul palcoscenico i momenti salienti e gli aneddoti storici che hanno segnato la storia di Miss Italia sin dal suo esordio nel lontano 1939.

Il pubblico è stato catapultato in un viaggio emozionante, rivivendo gli episodi più significativi di questo straordinario concorso. Attraverso un coinvolgente cortometraggio, gli spettatori sono stati trasportati indietro nel tempo, rivivendo le tappe che hanno segnato l'evoluzione di Miss Italia nel corso degli anni.

Ma non è finita qui: la magia dello spettacolo è stata amplificata dalle interpretazioni delle allieve del corso teatrale della Carli Fashion Academy, seguite da Francesca Marchese. I testi, curati da Carola Cesario, hanno regalato un tocco di profondità e autenticità alla serata.

Un'esplosione di grazia ed eleganza ha infiammato il palco grazie all'esibizione del corpo di ballo, con le coreografie curate da Lia Molinaro. Ogni passo ha trasmesso emozioni palpabili al pubblico, incantato dall'armonia di movimenti e gesti.

Lo spettacolo è stato sapientemente diretto da Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria e titolare della Carli Fashion Agency. La serata è stata condotta da Andrea De Iacovo che, con il suo carisma e la sua esperienza nel settore, ha saputo coinvolgere il pubblico fin dall'inizio, mantenere alta l'attenzione e vivo l'interesse per tutta la durata dell'evento.

In ogni tappa, Miss Italia Calabria dedica uno spazio speciale all'intrattenimento musicale, considerando quanto la musica possa arricchire l'anima e unire le persone. Un'occasione per mettere in luce i talenti emergenti e gli artisti locali. Nella città di Colosimi, il pubblico ha potuto apprezzare l'esibizione canora di Chiara.

A proclamare la vincitrice della quattordicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Lia Molinaro (coreografa e assessore del Comune di Marano Principato), Antonio Pugliatti (Framesi), Andrea Filice (Auto Tu), Michael Muzzì (imprenditore e presidente consiglio comunale di Colosimi), Elisa D’Andrea (redattrice Il Dot), Maria Fuoco (educatrice), Micaela Talarico (Oss, Unilav Rogliano), Fabio Ritrovato (operatore Sprar Colosimi).

Miss città di Colosimi ha confessato di aver provato: «Un’emozione indescrivibile. Non me lo sarei mai aspettato. È stato un bellissimo percorso. Ringrazio le persone che mi hanno sempre sostenuto. Con questa esperienza spero di diventare più sicura di me stessa. Sin da bambina il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una modella. Magari, con Miss Italia potrebbero aprirsi tante porte».

Miss Italia Calabria intende promuovere le meraviglie del nostro territorio, costruendo un ponte tra la bellezza delle concorrenti e la bellezza della nostra amata Regione. Un'occasione irripetibile per celebrare la nostra identità e condividere con il mondo ciò che rende unica e affascinante la nostra terra; i paesaggi, la storia, la cultura, le tradizioni e i dialetti locali.

Il sindaco di Colosimi, Giovanni Lucia, ha sottolineato che: «La kermesse di Miss Italia è ormai entrata nella cultura dell’Italia. Dietro la manifestazione, non c’è solo la sfilata, ma tanta gente che lavora. Famiglie che vivono di questo lavoro. Una microeconomia che gira sul territorio calabrese. In più, si conoscono territori poco conosciuti della nostra terra. In questo modo, si offre l’opportunità di conoscere la nostra amata Regione».

Miss Italia è molto più di una semplice vetrina di bellezza: è un percorso di evoluzione e realizzazione di sé. Con passione e dedizione, le aspiranti miss vengono seguite e sostenute dallo staff per affrontare al meglio la passerella e mettere in luce i propri punti di forza. Ogni passo intrapreso lungo questo cammino è un'occasione per apprendere nuove abilità, mettersi alla prova e crescere in modo unico ed individuale.

Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria, ha dichiarato quanto segue: «Ci proponiamo di ispirare e incoraggiare le aspiranti miss a credere in sé stesse e a perseguire i propri sogni. Attraverso il nostro supporto, intendiamo accompagnare le ragazze in ogni passo del loro straordinario percorso verso la corona di Miss Italia. Invitiamo chi non ha ancora presentato la propria candidatura a visitare il sito ufficiale del concorso (www.missitalia.it) e iscriversi alle selezioni per immergersi in questa entusiasmante esperienza di crescita e realizzazione personale».

Denise Ubbriaco