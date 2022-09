Modena, Inferno su A1 rapina a portavalori spari, chiodi ed esplosioni. Video

MODENA, 15 GIU - I banditi hanno messo dei chiodi sull'asfalto e sbarrato la strada. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco e sono state udite esplosioni. Nessun ferito. Rapinatori in fuga. L'autostrada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per alcune ore



Assalto a un mezzo portavalori sull'autostrada A1 tra Modena e Bologna, in particolare all'altezza del km 178 direzione Sud, in territorio Modenese nei pressi di Castelfranco A quanto si apprende i banditi hanno messo dei chiodi sull'asfalto e sbarrato la strada. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco e sono state dati alle fiamme alcune auto. La rapina però non è riuscita. I banditi sono fuggiti, secondo fonti di polizia, senza asportare nulla, e le ricerche sono in corso, anche nel territorio bolognese. Nonostante il caos e i momenti concitati, non ci sono stati feriti.

Udite esplosioni, sul posto polizia e l'elicottero del 118

Tre esplosioni, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, sarebbero alla base dell'assalto al furgone. Nella zona si è alzata una colonna di fumo, ma l'incendio è stato spento non appena sono intervenuti i soccorsi. Il 118 è intervenuto con un elicottero temendo conseguenze più gravi per le persone coinvolte. Secondo la prima ricostruzione, i rapinatori hanno messo dei chiodi sull'asfalto per fermare il traffico, quindi hanno minacciato con le armi in pugno alcuni automobilisti, li hanno fatti scendere e hanno dato fuoco alle loro auto per creare un diversivo. Quindi hanno costretto due camionisti a intraversare i loro mezzi per bloccare il traffico.

Autostrada bloccata in entrambe le direzioni

L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, dopo l'assalto al portavalori sull'A1 nel Modenese. Si sono formate code e rallentamenti. Il sito di Autostrade parla di un tentativo di rapina a un portavalori all'altezza del km 177. Alle 3.30 il tratto è stato riaperto. (Tg24.Sky)