Morto Gigi Proietti, oltre 50 anni tra teatro e cinema. “Aforismi e Frasi Famose”

ROMA 2 NOV - Già in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco E' morto l'attore Gigi Proietti. Ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco. Da subito le sue condizioni erano apparse molto serie. Proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni. In una carriera lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro.



"Nelle prime ore del mattino - annuncia la famiglia - è venuta a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie"





(Gigi Proietti “Aforismi e Frasi Famose”), La televisione è un apparecchio che ha trasformato la cerchia familiare in semicerchio.

Durante una farsa si ride con le lacrime agli occhi. Finita la farsa, le risate finiscono e rimangono solo le lacrime agli occhi.

Potrei esserti amico in un minuto, ma se non sai ridere mi allontano. Chi non sa ridere mi insospettisce.





Mi diverto e mi pagano pure. È una pacchia.

Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla morte, che nel teatro si replica tutte le sere.

Nella totale perdita di valori della gente, il teatro è un buon pozzo dove attingere.





Reputo molto importante seguire i ragazzi per sapere cosa pensano e soprattutto se veramente pensano a qualcosa.

Il talento non basta, va coltivato.

Dalla crisi non si esce con l’odio e la rabbia, quelle sono solo le conseguenze. La soluzione, invece, è l’amore, e il far tornare di moda le persone per bene.





Viva il teatro, dove tutto è finto e niente c'è di falso…e questo è vero.

Vivi lascia vivere ma soprattutto... nun te fa pijà per culo.

A volte lo spettatore meno avvertito è proprio il critico.

Non sono stati i mass media a far resuscitare il mito Battisti. Ma il suo mito a far risuscitare i mass media.

La comicità è una questione complessa, non basta mettere in scena una cosetta simpatica per guadagnarsi gli applausi.

Non sono stati i mass media a far resuscitare il mito di Lucio Battisti. Ma il suo mito a far risuscitare i mass media.





(Gigi Proietti Cinema e Tv)

== 2017 CAVALLI DI BATTAGLIA

Tipologia:

Show Televisivo

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gian Marco Mori



== 2017 IL PREMIO

Tipologia:

Cinema

Diretto da:

Alessandro Gassmann



2015 TALE E QUALE SHOW

Tipologia:

Show Televisivo (giudice)

Diretto da:

Maurizio Pagnussat

== 2014 LA PISTA

Tipologia:

Show Televisivo

Diretto da:

Stefano Mignucci

== 2014 MA TU DI CHE SEGNO SEI?

Tipologia:

Cinema

Diretto da:

Neri Parenti

== 2014 UNA PALLOTTOLA NEL CUORE

Tipologia:

Fiction

Edizioni:

2014 - 2015

Diretto da:

Luca Manfredi

== 2014 LO HOBBIT – LA BATTAGLIA DELLE 5 ARMATE

Tipologia:

Doppiaggio (Gandalf)

Scritto da:

J. R. R. Tolkien

Diretto da:

Peter Jackson

== 2013 L'ULTIMO PAPA RE

Tipologia:

Miniserie Televisiva

Diretto da:

Luca Manfredi

== 2013 LO HOBBIT – LA DESOLAZIONE DI SMAUG

Tipologia:

Doppiaggio (Gandalf)

Scritto da:

J. R. R. Tolkien

Diretto da:

Peter Jackson

2012 HITCHOCK

Tipologia:

Doppiaggio (Anthony Hopkins)

Diretto da:

Sacha Gervasi

== 2012 LO HOBBIT – UN VIAGGIO INASPETTATO

Tipologia:

Doppiaggio (Ian McKellen)

Scritto da:

J. R. R. Tolkien

Diretto da:

Peter Jackson

== 2011 IL SIGNORE DELLA TRUFFA

Tipologia:

Fiction

Diretto da:

Luis Prieto

== 2011 TUTTI AL MARE

Tipologia:

Cinema

Diretto da:

Matteo Cerami

== 2010 PREFERISCO IL PARADISO

Tipologia:

Fiction

Diretto da:

Giacomo Campiotti

== 2010 LA VITA È COSA MERAVIGLIOSA

Tipologia:

Cinema

Diretto da:

Carlo Vanzina - Enrico Vanzina

== 2009 UN'ESTATE AI CARAIBI

Tipologia:

Cinema

Diretto da:

Carlo Vanzina

== 2008 IL MARESCIALLO ROCCA E L’AMICO D’INFANZIA

Tipologia:

Miniserie Televisiva

Diretto da:

Fabio Jephcott

== 2008 UN’ESTATE AL MARE

Tipologia:

Commedia

Diretto da:

Carlo Vanzina - Enrico Vanzina

== 2004 IL VETERINARIO

Tipologia:

Film Per La TV

Protagonista:

Gigi Proietti

Diretto da:

Josè Maria Sanchez

== 2004 MAI STORIE D’AMORE IN CUCINA

Tipologia:

Film

Diretto da:

Giorgio Capitani, Fabio Jephcott

== 2003 LE BARZELLETTE

Tipologia:

Film

Scritto da:

Enrico Vanzina - Carlo Vanzina

Diretto da:

Carlo Vanzina

== 2002 FEBBRE DA CAVALLO – LA MANDRAKATA

Tipologia:

Film

Diretto da:

Carlo Vanzina

== 2000 TAXI A DUE PIAZZE

Tipologia:

Commedia Teatrale

Edizioni:

2000 - 2005

Scritto da:

Ray Cooney

Diretto da:

Gianluca Guidi

== 1999 PANNI SPORCHI

Tipologia:

Film

Diretto da:

Mario Monicelli

== 1998 UN NERO PER CASA

Tipologia:

Film Per La TV

Protagonista:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1998 LA SPADA MAGICA – ALLA RICERCA DI CAMELOT

Tipologia:

Doppiaggio (Devon E Cornelius)

Diretto da:

Frederik Du Chau

== 1997 ANTONIO PORTA, AVVOCATO

Tipologia:

Film Per La TV

Edizioni:

1997 - 1999

Protagonista:

Gigi Proietti

Diretto da:

Franco Giraldi

== 1996 HAMLET

Tipologia:

Doppiaggio (C. Heston)

Diretto da:

K.Branagh

== 1996 DRAGONHEART

Tipologia:

Doppiaggio (Drago)

Scritto da:

Rob Cohen

== 1996 RICCARDO III

Tipologia:

Doppiaggio (Ron Cook)

Scritto da:

Richard Loncraine

== 1996 ALADIN E IL RE DEI LADRI

Tipologia:

Doppiaggio (Genio)

Diretto da:

Tad Stones

== 1996 DRAGONHEART

Tipologia:

Doppiaggio (Draco)

Diretto da:

Rob Cohen

== 1995 IL MARESCIALLO ROCCA

Tipologia:

Fiction

Edizioni:

1995 - 1998 - 2000 - 2002 - 2004

Diretto da:

G. Capitani

== 1995 CASINÒ

Tipologia:

Doppiaggio (R. De Niro)

Diretto da:

Martin Scorsese

== 1995 IL RITORNO DI JAFAR

Tipologia:

Doppiaggio (Genio)

Diretto da:

Toby Shelton, Tad Stones, Alan Zaslove

== 1994 UN FIGLIO A METÀ 2

Tipologia:

Film Per La TV

Protagonista:

Gigi Proietti

Diretto da:

Giorgio Capitani

== 1994 LA FIGLIA DI D’ARTAGNAN

Tipologia:

Film

Diretto da:

Bertrand Tavernier

1994 ITALIAN RESTAURANT

Tipologia:

Sit-com

Diretto da:

Giorgio Capitani

== 1993 UN FIGLIO A METÀ

Tipologia:

Film Per La TV

Protagonista:

Gigi Proietti

Diretto da:

Giorgio Capitani

== 1993 I VISITATORI

Tipologia:

Doppiaggio (Jean Reno)

Scritto da:

Jean-Marie Poiré

== 1993 MILLE BOLLE BLU

Tipologia:

Film

Diretto da:

Leone Pompucci

== 1992 ALADIN

Tipologia:

Doppiaggio (genio Della Lampada)

== 1990

VILLA ARZILLA

Tipologia:

Sit-com

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1990 CLUB 92

Tipologia:

Show Televisivo

Scritto da:

Giancarlo Magalli

Diretto da:

A. Gerotto

== 1990 GIOCO SENZA FINE

Tipologia:

Doppiaggio (George Segal)

== 1984 FANTASTICO 4

Tipologia:

Show Televisivo

Scritto da:

Marcello Casco - Adolfo Perani - Gigi Proietti - Alberto Testa

Diretto da:

Enzo Trapani

== 1984 MI FACCIA CAUSA

Tipologia:

Film A Episodi

Diretto da:

Steno

== 1984 SOGNI E BISOGNI

Tipologia:

Film

Diretto da:

Sergio Citti

== 1983 UOMINI E COBRA

Tipologia:

Doppiaggio (Kirk Douglas)

Scritto da:

Joseph L. Mankiewicz

== 1981 ATTORE AMORE MIO

Tipologia:

Show Televisivo

Scritto da:

Roberto Lerici - Antonello Falqui - Gigi Proietti

Diretto da:

A. Falqui

== 1980 NON TI CONOSCO PIÙ AMORE

Tipologia:

Film

Diretto da:

S. Corbucci

== 1980 FREGOLI

Tipologia:

Sceneggiato Televisivo

Scritto da:

R.Lerici

Diretto da:

P.Cavara

== 1978 L’EREDITÀ FERRAMONTI

Tipologia:

Film

Diretto da:

M. Bolognini

== 1978 UN MATRIMONIO

Tipologia:

Film

Diretto da:

Robert Altman

== 1978 QUALCUNO STA UCCIDENDO I PIÙ GRANDI CUOCHI D’EUROPA

Tipologia:

Film

Diretto da:

Ted Kotcheff

== 1978 DUE PEZZI DI PANE

Tipologia:

Film

Diretto da:

S. Citti

== 1977 CASOTTO

Tipologia:

Film

Diretto da:

Sergio Citti

== 1976 CHI DICE DONNA DICE DONNA

Tipologia:

Film

Diretto da:

T. Cervi

== 1976

BORDELLA

Tipologia:

Film

Diretto da:

Pupi Avati

== 1976 LANGUIDI BACI, PERFIDE CAREZZE

Tipologia:

Film

Diretto da:

A. Angeli

== 1976 FEBBRE DA CAVALLO

Tipologia:

Film

Diretto da:

Steno

== 1976 ROCKY

Tipologia:

Doppiaggio (S. Stallone)

Diretto da:

Sylvester Stallone - Ryan Coogler - John G. Avildsen

== 1976 CASANOVA

Tipologia:

Doppiaggio (D. Shuterland)

Scritto da:

Giacomo Casanova

Diretto da:

Federico Fellini

== 1976 GLI ULTIMI FUOCHI

Tipologia:

Doppiaggio (R. De Niro)

Diretto da:

Elia Kazan

== 1976 BUFFALO BILL E GLI INDIANI

Tipologia:

Doppiaggio (Paul Newman)

Scritto da:

Robert Altman

== 1976 SALON KITTY

Tipologia:

Doppiaggio (Helmut Berger)

Scritto da:

Tinto Brass

== 1975 FATTI E FATTACCI

Tipologia:

Show Televisivo

Scritto da:

Antonello Falqui - Roberto Lerici

Diretto da:

Antonello Falqui

== 1975 CONVIENE FARE BENE L’AMORE

Tipologia:

Film

Diretto da:

P. F. Campanile

== 1974 SABATO SERA DALLE NOVE ALLE DIECI

Tipologia:

Show Televisivo

Scritto da:

Ugo Gregoretti

Diretto da:

Giancarlo Nicotra

== 1974 LE FARÒ DA PADRE

Tipologia:

Film

Diretto da:

Alberto Lattuada

== 1974 LENNY

Tipologia:

Doppiaggio (D. Hoffmann)

Diretto da:

Bob Fosse

== 1973 LA PROPRIETÀ NON È PIÙ UN FUTURO

Tipologia:

Film

Diretto da:

Elio Petri

== 1973 TOSCA

Tipologia:

Film

Scritto da:

Luigi Magni

Diretto da:

Luigi Magni

== 1973 MEAN STREETS - DOMENICA IN CHIESA, LUNEDÌ ALL'INFERNO

Tipologia:

Doppiaggio (R. De Niro)

Diretto da:

Martin Scorsese

== 1973 MEAN STREETS – DOMENICA IN CHIESA, LUNEDÌ ALL’INFERNO

Tipologia:

Doppiaggio (John “JOHNNY BOY” Civello)

Diretto da:

Martin Scorsese

== 1972 GLI ORDINI SONO ORDINI

Tipologia:

Film

Diretto da:

F. Giraldi

== 1972 MEO PATACCA

Tipologia:

Film

Diretto da:

M. Ciorciolini

== 1971 DROP-OUT

Tipologia:

Film

Diretto da:

Tinto Brass

1971 BUBÙ DI MONTPARNASSE

Tipologia:

Film

Scritto da:

Charles-Luis Philippe

Diretto da:

M. Bolognini

== 1971 LA MORTADELLA

Tipologia:

Film

Diretto da:

M. Monicelli

1970

L'URLO

Tipologia:

Film

Diretto da:

Tinto Brass

== 1970 BRANCALEONE ALLE CROCIATE

Tipologia:

Film

Diretto da:

M. Monicelli

== 1970

LE TIGRI DI MOMPRACEM

Tipologia:

Film

Diretto da:

Mario Sequi

== 1970 BRANCALEONE ALLE CROCIATE

Tipologia:

Doppiaggio (Morte)

Scritto da:

Mario Monicelli

== 1970 UN UOMO CHIAMATO CAVALLO

Tipologia:

Doppiaggio (John Morgan)

Diretto da:

Elliot Silverstein

== 1970

UOMINI E COBRA

Tipologia:

Doppiaggio (Kirk Douglas)

Diretto da:

Joseph L. Mankiewicz

== 1969 UNA RAGAZZA PIUTTOSTO COMPLICATA

Tipologia:

Film

Diretto da:

D. Damiani

== 1969 I DUE INVINCIBILI

Tipologia:

Doppiaggio (Rock Hudson)

Scritto da:

Andrew V. McLaglen

== 1969 LA VIRTÙ SDRAIATA

Tipologia:

Film

Diretto da:

Sidney Lumet

== 1968 LA MATRIARCA

Tipologia:

Film

Diretto da:

P. F. Campanile

== 1968

IL SOCIO

Tipologia:

Sceneggiato Televisivo

Scritto da:

A. Prieto

Diretto da:

A. G. Maiano

== 1968 LA PRESIDENTESSA

Tipologia:

Sceneggiato Televisivo

Diretto da:

F. Enriquez

1968 CONOSCETE DON CHISCIOTTE

Tipologia:

Sceneggiato Televisivo

Diretto da:

C. Quartucci

== 1968 IL MATRIMONIO DI FIGARO

Tipologia:

Sceneggiato Televisivo

Diretto da:

Sandro Sequi

== 1968 IL VIAGGIO DI ASTOLFO

Tipologia:

Sceneggiato Televisivo

Diretto da:

Vito Molinari

== 1968 COME RIDEVANO GLI ITALIANI

Tipologia:

Show Televisivo

Diretto da:

G. Angelucci

== 1968 LA NOTTE DELL'AGGUATO

Tipologia:

Doppiaggio (Gregory Peck)

Scritto da:

Robert Mulligan

== 1968 DIABOLIK

Tipologia:

Doppiaggio (Michel Piccoli)

Scritto da:

Mario Bava

== 1968 LO SCATENATO

Tipologia:

Film

Diretto da:

Franco Indovina

== 1968 I DUE INVICIBILI

Tipologia:

Doppiaggio (James Langdon)

Diretto da:

Andrew V. McLaglen

== 1967 L'APPUNTAMENTO

Tipologia:

Film

Diretto da:

S. Lumet

== 1967 IL CIRCOLO PICKWICK

Tipologia:

Sceneggiato Televisivo

Scritto da:

C. Dickens

Diretto da:

Ugo Gregoretti

== 1967

CAMELOT

Tipologia:

Doppiaggio (R. Harris)

Diretto da:

Joshua Logan

== 1967 IL PIÙ GRANDE COLPO DEL SECOLO

Tipologia:

Doppiaggio (Robert Stack)

Scritto da:

Jean Delannoy

== 1967 IL RITORNO DEL PISTOLERO

Tipologia:

Doppiaggio (Michael Pate)

Scritto da:

James Neilson

== 1967 RIFLESSI IN UN OCCHIO D'ORO

Tipologia:

Doppiaggio (Marlon Brando)

Scritto da:

John Huston

Diretto da:

Carson McCullers

== 1967 PER FAVORE, NON TOCCATE LE VECCHIETTE

Tipologia:

Doppiaggio (Dick Shawn)

Scritto da:

Mel Brooks

== 1967 AGENTE SPECIALE L.K.

Tipologia:

Doppiaggio (Ray Danton)

Scritto da:

Jesús Franco

== 1967 UCCIDI O MUORI

Tipologia:

Doppiaggio (Robert Mark)

Scritto da:

Tanio Boccia

== 1967 I GIORNI DELL'IRA

Tipologia:

Doppiaggio (Benito Stefanelli)

Scritto da:

Tonino Valerii

== 1966 I GRANDI CAMALEONTI

Tipologia:

Sceneggiato Televisivo

Diretto da:

Edmo Fenoglio

== 1966 CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOLF ?

Tipologia:

Doppiaggio (R. Burton)

Diretto da:

Mike Nichols

== 1966 TUTTI I MERCOLEDÌ

Tipologia:

Doppiaggio (Dean Jones)

Scritto da:

Robert Ellis Miller

== 1966 TRE UOMINI IN FUGA

Tipologia:

Doppiaggio (Bourvil)

Scritto da:

Gérard Oury

== 1966 UN ANGELO PER SATANA

Tipologia:

Doppiaggio (Aldo Berti)

Scritto da:

Camillo Mastrocinque

== 1966 UN ANGELO PER SATANA

Tipologia:

Film

Diretto da:

Camillo Mastrocinque

== 1964 LOONEY TUNES

Tipologia:

Doppiaggio (Gatto Silvestro)

Diretto da:

Warner Bros

== 1955 IL NOSTRO CAMPIONE

Tipologia:

Film

Diretto da:

Vittorio Duse





(Gigi Proietti Opera e Teatro)

== 2019 CAVALLI DI BATTAGLIA

Tipologia:

Teatro

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2018 CAVALLI DI BATTAGLIA

Tipologia:

Teatro

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2016 EDMUND KEAN

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Edizioni:

2016 - 2017

Scritto da:

Raymund FitzSimons

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2016 PAROLE PAROLE PAROLE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Adriano Bennicelli

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2015 CAVALLI DI BATTAGLIA... UNA SERATA CON GIGI PROIETTI

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Edizioni:

2015 - 2016 - 2017

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2014 REMEMBER ME?

Teatro:

Golden (Roma)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Sam Bobrick

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2012 C'È GENTE STASERA

Teatro:

Verdi (Firenze)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2012 UNA SERATA CON GIGI PROIETTI

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Edizioni:

2012 - 2013

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2011 LA MOSTRA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Edizioni:

2011 - 2014

Scritto da:

Simona Marchini - Claudio Pallottini

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2010 CARMEN

Tipologia:

Opera Lirica

Scritto da:

Bizet

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2009 NABUCCO

Teatro:

Verdi (Salerno)

Tipologia:

Opera Lirica

Scritto da:

Giuseppe Verdi

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2008 DI NUOVO BUONASERA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Edizioni:

2008 - 2009

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2007 BUONASERA... VARIETÀ DI FINE STAGIONE

Teatro:

Politeama Brancaccio (Roma)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2006 MA L’AMOR MIO NON MUORE

Teatro:

Politeama Brancaccio (Roma)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Ettore Petrolini

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2005 LA PRESIDENTESSA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Maurice Hennequin - Peter Veber

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2005 QUELLA DEL PIANO DI SOPRA

Teatro:

Politeama Brancaccio (Roma)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Pierre Chesnot

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2004 SERATA D’ONORE

Teatro:

Brancaccio (Roma)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2004 STREGATA DALLA LUNA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

John Patrick Shanley

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2003 ROMEO E GIULIETTA

Teatro:

Globe Theatre (Roma)

Edizioni:

2003 - 2005 - 2013 - 2016

Scritto da:

Shakespeare

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2002 IO TOTO E GLI ALTRI

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2002 DON GIOVANNI

Tipologia:

Opera Lirica

Scritto da:

Mozart

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2001 FALSTAFF E LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Shakespeare

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2001 FULL MONTY

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Terence McNally - David Yazbeck

Diretto da:

Gigi Proietti

== 2000 SOCRATE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Vincenzo Cerami - Platone

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1999 LE REGIONI DEGLI ALTRI

Tipologia:

Recital

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1999 IL DRAMMA DELLA GELOSIA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gigi Proietti - Ettore Scola

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1999 IL BORGHESE GENTILUOMO

Teatro:

Kursaal Santa Lucia (Bari)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Hoffmanstal

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1998 PIERINO E IL LUPO

Teatro:

Auditorio di Santa Cecilia di Roma

Tipologia:

Favola Musicale

Scritto da:

Prokofieff

== 1998 LA PIETÀ (STABAT MATER CONCERTANTE)

Tipologia:

Concerto

Scritto da:

Nicola Piovani - Vincenzo Cerami

Diretto da:

Vincenzo Cerami

== 1996 LA CAPANNINA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Andrè Roussin

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1996 IL VESCOVO DI RIMINI

Tipologia:

Poema Sinfonico

Scritto da:

Giancarlo Menotti

== 1996 MEZZEFIGURE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gigi Proietti, Enrico Brignano

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1996 PROVE PER UN RECITAL

Tipologia:

Recital

Edizioni:

1996 - 1999

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1995 BENVENUTO CELLINI

Tipologia:

Opera Lirica

Scritto da:

Hector Berlioz

Diretto da:

Gigi Proietti

1993

L’OPERA DEL MENDICANTE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

John Gay

Diretto da:

Laboratorio di esercitazioni sceniche di Roma

== 1993 CASA DI FRONTIERA

Tipologia:

Commedia

Scritto da:

Gianfelice Imparato

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1992 COSE DI CASA

Tipologia:

Commedia

Scritto da:

P. T. Cruciani

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1991 SERATA...CON ORCHESTRA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1991 LA PULCE NELL’ORECCHIO

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Georges Feydeau

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1991 LEGGERO LEGGERO

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gigi Proietti, R .Lerici

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1991 DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Aldo De Benedetti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1989 I SETTE RE DI ROMA

Teatro:

Sistina (Roma)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gigi Magni

Diretto da:

Pietro Garinei

== 1989 GUARDAMI NEGLI OCCHI

Tipologia:

Commedia

Scritto da:

G. Feydeau

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1989 KEAN

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Edizioni:

1989 - 1991

Scritto da:

R. Fitz Simmons

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1988 LIOLÀ

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Edizioni:

1988 - 2006

Scritto da:

Luigi Pirandello

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1988 KARIN

Tipologia:

Commedia

Scritto da:

Arieh Chen

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1987 PER AMORE E PER DILETTO

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Edizioni:

1987 - 1994

Scritto da:

E. Petrolini - Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1987 LE NOZZE DI FIGARO

Tipologia:

Opera

Edizioni:

1987 - 2006

Scritto da:

Mozart

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1987 SCONCERTO

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gigi Proietti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1986 TRUE WEST

Teatro:

Piccolo Eliseo (Roma)

Tipologia:

Lettura Scenica

Scritto da:

Sam Shepard

== 1986 FALSTAFF

Teatro:

Grand Theatre (Ginevra)

Tipologia:

Opera

Scritto da:

Shakespeare - Giuseppe Verdi

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1985 CYRANO DE BERGERAC

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Diretto da:

Gigi Proietti - Ennio Coltorti

== 1985 OH LUCIANO!

Tipologia:

Spettacolo Musicale

Scritto da:

Luciano di Samosata - R. Tessari - A. Piccardi

Diretto da:

A. Piccardi

== 1985 DON PASQUALE

Teatro:

Lirico Sperimentale (Spoleto)

Tipologia:

Opera

Scritto da:

Gaetano Donizetti

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1984 TOSCA

Tipologia:

Opera

Scritto da:

G. Puccini

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1983 COME MI PIACE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gigi Proietti - Roberto Lerici

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1983 CARO PETROLINI

Teatro:

Argentina (Roma)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Ettore Petrolin

Diretto da:

Ugo Gregoretti

== 1981 EDIPO RE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Sofocle

Diretto da:

Vittorio Gassman

== 1981 IL GATTO IN TASCA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

G.Feydeau

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1981 STANNO SUONANDO LA NOSTRA CANZONE

Tipologia:

Commedia Musicale

Scritto da:

Neil Simon

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1981 STANNO SUONANDO LA NOSTRA CANZONE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

N. Simon

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1979 CHI VIEN

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Diretto da:

Laboratorio di esercitazioni sceniche di Roma

== 1978 COMMEDIA DI GAETANACCIO

Teatro:

Brancaccio (Roma)

Tipologia:

Commedia Musicale

Scritto da:

Gigi Magni

Diretto da:

Gigi Proietti

== 1976 A ME GLI OCCHI

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Edizioni:

1993 - 1996 - 2000

Scritto da:

Gigi Proietti - Roberto Lerici

Diretto da:

Gigi Proietti - Roberto Lerici

== 1974 LA CENA DELLE BEFFE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Diretto da:

Carmelo Bene

== 1970 ALLELUJA BRAVA GENTE

Teatro:

Sistina (Roma)

Tipologia:

Commedia Musicale

Scritto da:

Renato Rascel - Domenico Modugno - Iaia Fiastri

Diretto da:

Garinei e Giovannini

== 1969 NELLA GIUNGLA DELLA CITTÀ

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Bertolt Brecht

Diretto da:

Antonio Calenda

== 1969 IL DIO KURT

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Alberto Moravia

Diretto da:

Antonio Calenda

== 1969 CORIOLANO

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Shakespeare

Diretto da:

Antonio Calenda

== 1969 OPERETTA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Witold Gombrowicz

Diretto da:

Antonio Calenda

== 1968 RIFLESSI DI CONOSCENZA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Corrado Augias

Diretto da:

Antonio Calenda

== 1968 IL TUBO E IL CUBO

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Augusto Frassineti

Diretto da:

Antonio Calenda

== 1968 LE MAMMELLE DI TIRESIA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Guillaume Apollinaire

Diretto da:

Antonio Calenda

== 1968 CELESTINA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Fernando De Rojas

Diretto da:

Antonio Calenda

== 1967 DESIDERIO PRESO PER LA CODA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Picasso

Diretto da:

Antonio Calenda

== 1966 DIREZIONE MEMORIE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Corrado Augias

Diretto da:

Corrado Augias

== 1965 L’ARBITRO

Tipologia:

Commedia

Scritto da:

G. Pistilli

Diretto da:

G. Magliulo

== 1965 RE CERVO

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Gozzi

Diretto da:

A. Camilleri

== 1965 MERCANTE DI VENEZIA

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Shakespeare

Diretto da:

Ettore Giannini

== 1964 LA CASERMA DELLE FATE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Giancarlo Corbelli

Diretto da:

Giancarlo Corbelli

== 1964 UCCELLI

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Aristofane

Diretto da:

G. De Martino

== 1964 ROMOLO IL GRANDE

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Durrenmatt

Diretto da:

G. De Martino

== 1963 IL CAN-CAN DEGLI ITALIANI

Teatro:

Arlecchino (Roma)

Tipologia:

Spettacolo Teatrale

Scritto da:

Giancarlo Corbelli

Diretto da:

Giancarlo Corbelli