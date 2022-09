Mostra fotografica 'olfattiva' per vivere 30 anni di profumi

PARMA, 09 SET - Un racconto sull'evoluzione olfattiva del mondo delle fragranze negli ultimi trent'anni, mettendo in luce le specialità del territorio italiano utilizzate nell'industria della profumeria: lo traccerà la mostra multisensoriale itinerante "Profumo, 30 anni di emozioni", realizzata da Cna per celebrare il trentesimo anniversario di Accademia del Profumo, la cui prima tappa toccherà Parma dal 10 al 13 settembre, all'Ape Museo.

Le essenze proposte in mostra saranno accompagnate dalle immagini colte dall'obiettivo della fotografa Antonella Pizzamiglio che, proprio ispirata dalle essenze stesse, ha realizzato dodici scatti inediti, con una camera digitale senza elaborazioni informatiche. Tra materie prime naturali e molecole di sintesi si delinea il percorso che dall'idea porta alla creazione di un profumo, cogliendone l'attimo sociale e il desiderio ispirato.

Il racconto degli sviluppi e dei cambiamenti dell'universo delle fragranze dagli anni '90 a oggi si estende anche ai canali social e al sito ufficiale di Accademia del Profumo che, già dall'1 gennaio, sono animati da contenuti che toccano diversi temi: l'olfatto, i nasi creatori, il packaging, la comunicazione, i gusti dei consumatori, le trasformazioni sociali e le evoluzioni del retail, oltre a provare a individuare quale sarà il "profumo di domani". Dopo Parma, la mostra toccherà altre città legate al profumo: Torino, Milano, Firenze, Reggio Calabria e Bologna.