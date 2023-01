Murder Mystery 2, arriva il sequel su Netflix

ROMA, 31 GEN. - Dal 31 marzo sarà possibile vedere sulla piattaforma Netflix, la seconda parte del film che ci aveva lasciati col fiato sospeso nel 2019. Jennifer Aniston e Adam Sandler tornano a fare coppia per la seconda volta diretti da Jeremy Garelick, assieme ad un cast che include Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon.

A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler e Jennifer Aniston) sono diventati detective a tempo pieno ma faticano ad avviare la loro agenzia investigativa. Quando sono invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in nuovo mistero.

Non appena la festa ha inizio qualcuno rapisce lo sposo, per ottenere un riscatto e tutti gli eleganti ospiti, i familiari e la stessa sposa diventano possibili sospettati.

La posta in gioco si fa davvero alta in Murder Mistery 2, tanto da permettere ai protagonisti Nick e Audrey di cogliere quindi la loro grande occasione, il sogno che potrebbe avverarsi: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi.

Sottile comicità, avventura e suspence si mescolano in questo nuovo film che arriverà fra qualche settimana sugli schermi Netflix, il trailer già diffuso lascia immaginare cosa andremo a vedere senza escludere sorprese. La coppia Aniston Sandler non si smentisce mai, per un duo esplosivo e divertentissimo.