Narcotrafficanti. Milano, droga: trovati 15 milioni in contanti nascosti intercapedine, 3 arresti

MILANO, 8 GIU - Narcotrafficanti. Sequestrati in un appartamento oltre 15milioni di euro in contanti dentro 28 scatoloni che erano stati nascosti nell'intercapedine di un muro. 3 gli arrestati Quindici milioni di euro in contanti, un vero e proprio 'tesoro' a disposizione della criminalità, sono stati trovati in un'abitazione a Milano, all'interno di un'intercapedine ricavata in un muro.



Ne ha dato notizia la polizia che ha fatto la scoperta nel corso di una serie di perquisizioni a carico di narcotrafficanti stanziali in Lombardia, ritenuti partecipi a vario titolo di un ingente traffico internazionale di hashish. Tre gli arresti.

Scatoloni pieni di banconote - Il tesoro di banconote di vario taglio, tra i 20 e i 500 euro, è stato rinvenuto in 28 scatoloni sistemati tra un muro artificiale e il muro perimetrale: gli investigatori hanno smascherato così un business che veniva gestito nel territorio milanese e in gran parte del centro-nord.

Perquisizioni contro noti narcotrafficanti - La polizia ha eseguito una serie di perquisizioni delegate dalla Procura di Milano - Direzione distrettuale antimafia a carico di noti narcotrafficanti stanziati in Lombardia e altre persone a loro legate, tutti ritenuti partecipi a vario titolo della gesstione del traffico di droga.

Oltre ai soldi nascosti nel muro, gli agenti hanno trovato altri 167mila euro custoditi in una cassaforte e in un'auto-officina. Tutto il denaro è stato sequestrato.