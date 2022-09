Ndrangheta: arresto latitante, Magorno, nuovo colpo Gratteri

CATANZARO, 29 GEN - "È di questa mattina la notizia dell'arresto di Domenico Cracolici. Uno dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia è stato assicurato alla giustizia.

Ancora una volta un grande grazie e tutto il nostro sostegno al Procuratore Nicola #Gratteri e a chi lavora, senza sosta, per la #legalità". Così, in un post su Facebook, il senatore Ernesto Magorno