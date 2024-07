Tragedia a Chiaravalle (AN): madre e figlio trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio

CHIARAVALLE, (AN) - Una tragica scoperta ha scosso la tranquilla comunità di Chiaravalle, nella provincia di Ancona, dove i corpi senza vita di una donna di 79 anni e del figlio di 54 sono stati rinvenuti nella loro abitazione in via Gramsci. L'orribile scoperta è stata fatta poco dopo le 19 di oggi, mercoledì 15 maggio.

Le autorità, intervenute sul posto in risposta a una segnalazione dei vicini che avvertivano un forte odore proveniente dalla casa, hanno trovato una scena agghiacciante. Sui corpi sono state individuate ferite da taglio e la casa era permeata di sangue, con coltelli sparsi nell'ambiente.

Le prime ipotesi degli investigatori, guidati dal procuratore Ruggiero Dicuonzo, indicano la possibilità di un omicidio-suicidio. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e è troppo presto per confermare tale ipotesi o determinare eventuali altri scenari.

La comunità locale è stata colpita da questa tragedia e l'atmosfera è carica di dolore e incredulità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per garantire la sicurezza dell'area durante le operazioni investigative.

Al momento, si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti mentre la città di Chiaravalle cerca di elaborare e comprendere l'incomprensibile.