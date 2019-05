Crotone, blitz Gdf contro clan, 35 fermi. Gratteri, smantellata "potentissima 'Ndrangheta"

CROTONE, 29 MAGGIO - La Guardia di finanza sta eseguendo un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro nei confronti di 35 soggetti ritenuti presunti appartenenti alle cosche di 'ndrangheta di Crotone. Le accuse nei confronti dei fermati sono, a vario titolo, associazione di stampo mafioso, traffico di droga, estorsione, usura, porto illegale di armi e intestazione fittizia di beni.

Secondo gli investigatori, coordinati dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, è stata smantellata una "potentissima locale di 'ndrangheta". Per eseguire i provvedimenti sono stati impiegati oltre 250 militari delle Fiamme gialle di Crotone, degli altri reparti della Calabria e dello Scico. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 al Comando provinciale della Gdf di Catanzaro, con la partecipazione del procuratore Gratteri, del procuratore aggiunto Luberto e degli investigatori.