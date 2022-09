'Ndrangheta: chiuse due società autonoleggio. Interdizione antimafia della Prefettura di Milano

MONZA, 19 DIC - Due società di autonoleggio di Milano, con sedi operative a Seregno e Giussano (Monza), sono state chiuse con sospensione della licenza, a seguito di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Milano.



Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Seregno (Monza), che hanno richiesto il provvedimento, le due società, la Lithium car Dental srl e la Ncdp, sarebbero a rischio di infiltrazione mafiosa, in particolare da parte della 'ndrangheta.



Tra i dipendenti, è emerso, figurano ex condannati in noti processi milanesi, così come i titolari sarebbero soliti frequentare persone vicine alle cosche locali.