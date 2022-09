'Ndrangheta: esponente cosca investito, incidente 'sospetto'. A Reggio Calabria indaga la polizia. L'uomo in prognosi riservata

REGGIO CALABRIA, 28 MAG - Giorgio Benestare, detto "Franco", indicato come già esponente di spicco della cosca De Stefano-Tegano e cognato del boss Orazio De Stefano, è stato investito a Reggio calabria da un furgoncino il cui conducente è poi scappato facendo perdere le proprie tracce.



L'uomo è adesso ricoverato nel reparto di rianimazione degli ospedali Riuniti vigilato dalle forze dell'ordine. Le sue condizioni al momento sono stazionarie ma è in prognosi riservata. L'incidente è stato definito "sospetto" in ambienti investigativi e per questo la Polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire al responsabile. Dalle riprese di alcune telecamere sembrerebbe che Benestare sia stato investito nel quartiere Archi mentre si trovava in una stradina poco trafficata. La vittima era a piedi. Le telecamere avrebbero anche ripreso un furgoncino bianco che si allontanava dalla zona dove si è consumato l'incidente.