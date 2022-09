'Ndrangheta: lotta al narcotraffico, 45 arresti nel Cosentino Operazione della Ps e Dda di (CZ)

'Ndrangheta: lotta al narcotraffico, 45 arresti nel Cosentino. Operazione della polizia coordinata dalla Dda di Catanzaro

COSENZA, 11 FEB - Un'operazione della Polizia è in corso per l'esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nei confronti di 45 soggetti ritenuti appartenenti ad una associazione, armata, finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente operante nei comuni della Valle dell'Esaro e facente capo a soggetti che gravitano nel contesto della 'ndrangheta cosentina, egemone sul territorio.



I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 alla Procura di Catanzaro con il procuratore capo Nicola Gratteri, l'aggiunto Vincenzo Capomolla e gli investigatori della Polizia di Stato.

in aggiornamento