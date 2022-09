'Ndrangheta: Renzi, Gratteri onesto, su di lui troppo silenzio

CATANZARO, 23 DIC - "Visto che parliamo di giustizia e silenzio, sulle indagini di Nicola Gratteri in Calabria io non mi pronuncio perché un politico ha il dovere di essere rispettoso della carta costituzionale - garantista per definizione - sempre. Dunque le condanne saranno tali solo se e quando passeranno in giudicato con decisione della Cassazione.

Questo però non mi impedisce di vedere che è calato il silenzio davanti a questo magistrato. E io voglio essere testimone pubblico del fatto che Gratteri è una persona che vive con onestà e passione la sua vocazione di magistrato". Così Matteo Renzi nella sua enews.

"I giudici decideranno chi è colpevole e chi no nelle indagini condotte da Gratteri e dai suoi colleghi. E noi aspetteremo e rispetteremo quelle sentenze. Ma, visto che tutti tacciono s questa indagine contro la Ndrangheta - certo meno interessante di un presunto concorso esterno in traffico di influenze fiorentino - avverto il bisogno di dire che considero un onore aver conosciuto e collaborato con Nicola Gratteri. E che lo avrei visto bene come Ministro, ma questa ormai è tutta un'altra storia", conclude