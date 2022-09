Nel Catanzarese, Incendio mezzi impresa biomasse, non escluso il dolo

SAN SOSTENE (CZ) 21 APR - Un incendio è divampato oggi nel piazzale interno di una ditta Biomasse, attualmente non in attività a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, a San Sostene. Le fiamme hanno interessato un bobcat ed un autocarro cassonato con gru. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato e del Comando provinciale di Catanzaro. L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato la propagazione delle fiamme alle altre attrezzature presenti nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti. Da una prima verifica effettuata dai vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento non è stato possibile escludere l'ipotesi del dolo. .