Allerta Meteo: temporali e grandine minacciano alcune reggine

La breve tregua dal maltempo è finita: una nuova perturbazione si avvicina minacciosamente al territorio italiano, portando con sé piogge torrenziali, temporali violenti e possibili grandinate. Questa improvvisa inversione delle condizioni atmosferiche è attribuibile a una vasta area di bassa pressione che si sta formando nei pressi del Regno Unito, destinata a dirigere nuclei temporaleschi dall'Europa settentrionale verso il Mediterraneo.

La nottata tra Lunedì 27 e Martedì 28 Maggio sarà critica, soprattutto per le pianure di Lombardia ed Emilia, dove sono previsti temporali locali che si estenderanno all'alba verso l'alto Veneto e gran parte del Friuli-Venezia Giulia. Anche l'alta Lombardia sarà coinvolta, con rischio di temporali persistente, soprattutto nella regione dei Laghi. Le zone interessate potrebbero essere colpite da intense raffiche di vento e grandinate, a causa dei contrasti tra le diverse masse d'aria presenti.

Martedì 28 maggio, l'instabilità si estenderà al Centro e al Sud della penisola, con particolare intensità sui rilievi appenninici e lungo la costa adriatica. Tuttavia, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche al Nordovest e un clima più stabile sul versante tirrenico.

L'Avviso della Protezione Civile mette in guardia su queste critiche condizioni meteorologiche. Dalla sera di Lunedì 27 Maggio sono previste precipitazioni diffuse su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, accompagnate da rovesci intensi, fulmini, grandinate locali e forti raffiche di vento.

In base alle previsioni, martedì 28 Maggio sarà caratterizzato da un'allerta gialla su diverse regioni italiane, tra cui Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, gran parte di Veneto, Lombardia, Umbria, Abruzzo e Molise, e parti di Puglia e Calabria. Si raccomanda di monitorare costantemente l'evolversi della situazione attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile.

Ecco il dettaglio della Protezione Civile per la giornata di oggi Martedì 28 maggio 2024:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno