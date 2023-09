Nicola Gratteri: Il "Papa Straniero" che guiderà la procura di Napoli

Nicola Gratteri nominato Procuratore Capo di Napoli: la discontinuità alla guida dell'ufficio di procura

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha annunciato la nomina del nuovo Procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, che ha ottenuto 19 voti a favore, mentre la candidata Rosa Volpe ha ricevuto 8 voti e Giuseppe Amato 5. Questa decisione segna un momento di discontinuità rispetto all'attuale reggente, Rosa Volpe, e alla precedente gestione di Giovanni Melillo.

Nicola Gratteri, già Procuratore Capo di Catanzaro, prenderà ora il comando dell'ufficio di procura di Napoli, una delle sedi più delicate d'Italia, non solo a causa del crimine organizzato nel territorio ma anche per le sue dimensioni, con 9 aggiunti e 102 sostituti.

La decisione del CSM ha diviso il plenum in due modelli: uno favorevole alla continuità con Volpe e l'altro per una radicale riforma prospettata da Gratteri.

Gratteri è stato sostenuto dalla corrente conservatrice di Magistratura indipendente ed è stato elogiato per la sua straordinaria capacità organizzativa e di indagine. Ha enfatizzato la sua volontà di considerare tutti i reati rilevanti e di promuovere il coinvolgimento di tutto l'ufficio nella gestione.

Dall'altro lato, l'Area ha sostenuto la candidatura di Rosa Volpe, sottolineando la sua esperienza come vicario di Melillo e la continuità che ha garantito all'ufficio di Napoli. Hanno sottolineato la sua duttilità e capacità di comprendere il contesto operativo.

La decisione di nominare Gratteri ha suscitato un dibattito acceso tra i membri del CSM. Alcuni hanno elogiato il suo percorso professionale eccezionale e la sua dedizione al contrasto alla criminalità organizzata, mentre altri hanno sollevato preoccupazioni sulla sua gestione e sul suo stile gerarchico.

In definitiva, Nicola Gratteri è stato scelto come nuovo Procuratore Capo di Napoli, aprendo una nuova fase per l'ufficio di procura, con la speranza di migliorare ulteriormente la lotta contro la criminalità organizzata nella regione.