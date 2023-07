Nuoto in acque libere Sardegna: le ultime notizie dalla tappa di Coppa del Mondo in una conferenza stampa

CAGLIARI, 16 MAGGIO 2023 - Ancora qualche ritocchino di carattere tecnico ma il campo gara è quasi pronto. Chi ha avuto familiarità con il lungomare di Golfo Aranci non lo riconoscerà più per le doverose trasformazioni temporanee subite, dettate da un evento che non ha avuto eguali in Sardegna e in Italia.

Ci sono da snocciolare numeri clamorosi che evidenziano, se ce ne fosse bisogno, quanto questa seconda tappa mondiale dell’Open Water World Swimming Cup 2023 abbia stimolato appetiti mai visti da parte degli atleti internazionali più quotati del momento. Affolleranno un villaggio attrezzato a dir poco, molto somigliante a quelli che si tirano su in occasione dei Mondiali di nuoto. E anche il pubblico potrà seguire seduto comodamente in tribuna l’andamento delle gare di sabato e domenica prossimi. Una prova di forza e di coraggio da parte dell’Acquatic Team coordinato dalla vulcanica Silvia Fioravanti che ha saputo trovare alleati solidi e appassionati pronti a scommettere sulle potenzialità della Sardegna, chiamata ad ospitare, nel corso dell’anno, altri importantissimi eventi legati al mondo natatorio.

Ma gli organizzatori si riservano di raccontare tanti altri aspetti dell’imminente manifestazione nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 19 maggio 2023 alle 11:00 nell’aula consiliare del Municipio di Golfo Aranci.

Parteciperanno il primo cittadino della rinomata cittadina turistica Mario Mulas, il vicepresidente della Regione Sardegna e assessore al bilancio Giuseppe Fasolino, il coordinatore tecnico Nazionale Italiana di Fondo Stefano Rubaudo e tutta la nazionale azzurra capitanata dal campione Gregorio Paltrinieri, il vice presidente nazionale della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra. il presidente del Comitato FIN Sardegna Danilo Russu, la presidente dell’Acquatic Team Silvia Fioravanti.

Nella foto il villaggio d'accoglienza in allestimento a Golfo Aranci







World Acquatics

Coppa del mondo nuoto in acque libere

20 – 21 maggio – Tappa di Golfo Aranci

CONFERENZA STAMPA

VENERDI 19 MAGGIO 2023 h. 11:00

Sala Consiliare Municipio – via Libertà 74 – GOLFO ARANCI