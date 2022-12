Nuova frana a Gimigliano, il sindaco Avv. Laura Moschella: "Ora basta!"

GIMIGLIANO (CZ) 11 DIC - L'ennesima frana nel territorio di Gimigliano provoca lo sfogo del sindaco Avv. Laura Moschella: "Nonostante l'ennesima allerta gialla, questa mattina è stata sfiorata un' altra tragedia, sulla Sp 34/2 Gimigliano - Catanzaro , unica strada di accesso per il paese. Considerato che la SP/40 risulta accessibile ad una sola corsia a seguito del cedimento del Ponte Patia, la SP 34/1 transitabile ad una sola corsia per la chiusura effettuata l'anno scorso a seguito della caduta massi. Ma di che cosa stiamo parlando? Di un territorio che ogni giorno è a rischio di un disastro idrogeologico, evidente a tutte le istituzioni politiche locali e nazionali...

Forse è sufficiente che la Protezione Civile invii il messaggio al sindaco su WhatsApp che alle 6:14 dell'11 dicembre 2022'. Gimigliano era sul livello 2 con probabilità media che possano verificarsi eventi di frana "In caso di eventi sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone".

Ciò è sufficiente per scaricare la responsabilità sul Sindaco che si attrezzerà prossimamente a suonare alle case per avvertire la popolazione!!!!! Ma cosa non funziona sia nel sistema di Protezione Civile sia negli Enti preposti a vigilare!

Ma che cosa stiamo aspettando? La tragedia finale per poi pensare di ricorrere ai ripari e piangere i morti? Dando la responsabilità al Sindaco, nonostante sono tre anni che continua a chiedere l'intervento delle istituzioni.

Manutenzione inesistente sulle strade provinciali, Protezione Civile e Regione Calabria latente, l'unico auspicio in questo momento è l'intervento del Prefetto affinché prenda atto di cosa ogni giorno si sta rischiando, pronta a consegnare la fascia al Prefetto perché non ha senso continuare ad amministrare un territorio devastato e abbandonato dalle istituzioni.....".