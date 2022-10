Nuovo Governo, Meloni tregua con Berlusconi Ora al lavoro sui ministri, lista pronta

ROMA. 18 OTT. - Le notizie di oggi sui ministri del nuovo governo Meloni, premier in pectore in attesa dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: gli aggiornamenti in diretta sulla formazione del nuovo esecutivo a guida Meloni, Salvini e Berlusconi. La premier in pectore e leader di Fdi ha visto ieri il leader di Forza Italia: tra i due è stata raggiunta una tregua, dopo lo strappo dell'ex premier dei giorni scorsi. Dopo l'incontro è stata diffusa una nota congiunta: "Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle consultazioni con Mattarella". Pronta la lista dei ministri che Meloni presenterà al Presidente della Repubblica: si parla di Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Esteri, Elisabetta Alberti Casellati alle Riforme, Carlo Nordio alla Giustizia. Oggi pomeriggio si eleggono i capigruppo alla Camera e al Senato: è l'ultimo passaggio prima delle consultazioni.

Tregua raggiunga nel centrodestra, dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi in via della Scrofa. I due hanno superato le divergenze e le tensioni dei giorni scorsi, che si erano verificate in occasione dell'elezione del presidente del Senato, e hanno annunciato che si presenteranno insieme al Colle per le consultazioni. I due leader hanno diffuso una nota. assicurando "unità di intenti e massima cordialità e collaborazione", e sottolineando che "Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle consultazioni con Mattarella". La lista dei ministri del nuovo esecutivo è pronta. Ecco le caselle principali: Antonio Tajani (Fi) vicepremier e ministro degli Esteri, Elisabetta Alberti Casellati (Fi) alle Riforme, Carlo Nordio (Fdi) alla Giustizia, Gilberto Pichetto Fratin (Fi) al ministero della Transizione Ecologica.

Il Terzo Polo intanto denuncia l'esistenza di un accordo Pd-M5s "per spartirsi tutte le vice Presidenze di Camera e Senato destinate all'opposizione". continua su: Fanpage