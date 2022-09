Mario Oliverio, "appello Zingaretti non mi lascia indifferente"

CATANZARO, 22 DIC - "L'appello del Segretario del mio partito non mi lascia indifferente. Tutte le forze che in questi mesi assieme a me hanno lavorato in tal senso, con generosità e nell'esclusivo interesse della Calabria, saranno ancora una volta in queste ore impegnate a valutare in modo responsabile l'evoluzione in atto.

A questo fine la coalizione di centrosinistra, già convocata per domani per il completamento delle liste, valuterà la situazione". Così il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, risponde all'appello rivoltogli da Nicola Zingaretti a "sostenere il percorso di cambiamento e rinnovamento" promosso dal partito con la candidatura alla presidenza di Pippo Callipo, "anche al fine di non disperdere il lavoro svolto in questi anni, facendo prevalere le ragioni dell'unità".

ome ho già detto anche nel corso del mio intervento nell'ultima Direzione nazionale del Pd - aggiunge Oliverio - il tema di costruire un largo fronte unitario a sostegno di una battaglia per il riscatto della Calabria e per impedire ritorni indietro mi vede impegnato in prima linea.

Ho sempre ritenuto realistica e possibile una vittoria del campo del centrosinistra e delle forze progressiste e democratiche per non disperdere, sviluppare e consolidare l'opera di governo che ha visto protagonista in questi anni il Pd ed il centrosinistra alla guida della Regione". "Per queste ragioni - dice ancora il presidente della Regione Calabria - già nelle scorse settimane ho insistito nella ricerca di una ricomposizione unitaria ed in tal senso ho dichiarato la mia disponibilità a lavorare con convinzione. D'altronde la mia storia non ha mai conosciuto egoismi e personalismi".