Operazione Antimafia a Milano e Varese" 11 arresti e 153 indagati: smontata l'ipotesi di un patto tra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra

Coinvolti legati a Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra', ma il Gip smonta l'ipotesi di un patto fra organizzazioni criminali: non ci sono prove

MILANO 25 OTT. - I carabinieri di Milano e Varese hanno eseguito undici ordinanze di custodia in carcere e sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 225 milioni di euro, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Dda che riguarda un contesto criminale attivo prevalentemente nel territorio lombardo, formato da persone legate a Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra. Sono state effettuate 60 perquisizioni con l'impiego di oltre 600 carabinieri sull'intero territorio nazionale. E' stato inoltre notificato l'avviso di conclusione indagini nei confronti di 153 indagati.

Si tratta, nella definizione degli inquirenti, del cosiddetto "sistema mafioso lombardo" che "gestisce risorse finanziare, relazionali ed operative, attraverso un vincolo stabile tra loro caratterizzato dalla gestione ed ottimizzazione dei rilevanti profitti derivanti da sofisticate operazioni finanziarie realizzate mettendo in comune società, capitali e liquidità".

Parrino affinché intervenisse sul sindaco perché, mentre era in carcere, gli era stata "sequestrata l'abitazione di edilizia popolare", l'intervento del 76enne si era rivelato "non dirimente", scrive il gip, trovando "l'opposizione" del primo cittadino. Un episodio che dimostra, chiarisce il giudice, che anzi "la presunta associazione" non è "in grado di esercitare alcun potere di controllo sul territorio". Per il gip, in pratica, a Parrino sono state contestate dal pm "vicende bagatellari". (Ansa)