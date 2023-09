Operazione Goliardo Fiaschi: blitz antiterrorismo tra Genova e Carrara, arresti. Tutti i dettagli

Operazione Goliardo Fiaschi: blitz antiterrorismo tra Genova e Carrara, 4 arresti e 5 misure cautelari. I reati sono associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica

La polizia di Stato di Genova, La Spezia e Massa Carrara, ha eseguito 9 misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Genova su richiesta della Procura per i reati di associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, a carico di altrettanti militanti anarco-insurrezionalisti appartenenti alla compagine afferente al circolo anarchico "Goliardo Fiaschi" di Carrara.

Misure e perquisizioni - In particolare un indagato di 27 anni è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, tre indagati, tra 56 e 35 anni, sono agli arresti domiciliari, mentre altri cinque (di età compresa tra i 47 e i 29 anni) hanno l'obbligo di dimora. Sono anche state eseguite 10 perquisizioni locali, personali e informatiche nelle province di Bergamo, Lucca, Massa Carrara, L'Aquila e Perugia con il concorso delle Digos competenti per territorio.

Messaggi anarchici - L'indagine dei poliziotti della Digos ha messo in evidenza l'esistenza di un'associazione con finalità di terrorismo dedita, scrive chi indaga, "all'ideazione, predisposizione, redazione, stampa e diffusione della pubblicazione clandestina denominata "Bezmotivny - Senza Motivo", quindicinale divenuto principale strumento di promozione e diffusione del messaggio anarchico più oltranzista, la cui prima edizione risale al dicembre 2020".