Ordine Malta: falso che Grande Aracri sia nostro membro. 'Non abbiamo mai avuto relazioni con organizzazioni criminali'

ROMA, 19 APR - In riferimento ad alcune notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa secondo cui Nicolino Grande Aracri apparterrebbe al Sovrano Ordine di Malta, "precisiamo che tale informazione è falsa e infondata". Lo riferisce in una nota l'Ordine di Malta ricordando che "è un ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica ed Ente di diritto internazionale, fondato quasi mille anni fa e non ha alcuna relazione con organizzazioni di stampo criminale".

"I membri dell'Ordine di Malta vengono ammessi in base ad una precisa, lunga ed attenta selezione: è da escludere - riporta ancora la nota - che un appartenente alla criminalità organizzata possa essere chiamato a far parte del nostro Ordine. Ci preme ribadire che ci sono persone ed organizzazioni in diverse parti del mondo che fanno uso del nostro nome o di nomi similari al nostro per perseguire soprattutto scopi di lucro. Questi organismi oltre a creare equivoci e confusione, danneggiano la buona fede di quanti vi finiscono coinvolti".