Padova-Catanzaro, biglietti in vendita: prezzi, settore ospiti e come acquistare i tagliandi per la sfida di Serie B

Tutte le informazioni per acquistare i biglietti di Padova-Catanzaro: prezzi, settori e modalità di vendita

È ufficialmente partita la prevendita dei biglietti per Padova-Catanzaro, gara valida per il campionato di Serie B in programma sabato 14 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Euganeo di Padova.

Il match vedrà affrontarsi il Calcio Padova e il US Catanzaro 1929, due squadre impegnate in una fase importante della stagione di Serie B.

La vendita dei tagliandi è attiva sul circuito Vivaticket (online e punti vendita autorizzati) a partire dalle ore 16:00 di lunedì 9 marzo, mentre i biglietti per il settore ospiti saranno disponibili dalle ore 16:30 di martedì 10 marzo.

La società invita tutti i tifosi a presentarsi con anticipo ai varchi dello stadio, così da agevolare i controlli e l’ingresso negli spalti.

Biglietti Padova-Catanzaro: dove acquistarli

I biglietti per Padova-Catanzaro possono essere acquistati tramite:

il portale ufficiale Vivaticket online

i punti vendita Vivaticket autorizzati

eventuali botteghini dello stadio il giorno della partita (solo se disponibili)

La vendita online resta attiva fino all’orario di inizio della gara, mentre il settore ospiti sarà acquistabile fino alle ore 19:00 del giorno precedente la partita.

Prezzi dei biglietti in prevendita

Di seguito le tariffe ufficiali per la partita Padova-Catanzaro disponibili durante la fase di prevendita.

Poltrone Premium

Prezzo unico: 90 € + diritti di prevendita

Poltrone Biancoscudate

Intero: 60 € + prevendita

+ prevendita Over 65: 50 € + prevendita

+ prevendita Donna / Under 25: 40 € + prevendita

+ prevendita Under 18: 35 € + prevendita

Vecchie Glorie

Intero: 40 € + prevendita

+ prevendita Over 65: 35 € + prevendita

+ prevendita Donna / Under 25: 25 € + prevendita

+ prevendita Under 18: 20 € + prevendita

Tribuna Ovest (posti a ridotta visibilità)

Intero: 22 € + prevendita

+ prevendita Over 65: 18 € + prevendita

+ prevendita Donna / Under 25: 16 € + prevendita

+ prevendita Studenti universitari: 10 € + prevendita (solo punti vendita con badge universitario)

+ prevendita (solo punti vendita con badge universitario) Under 18: 5 € + prevendita

Tribuna Est / Tribuna Est Nord

Intero: 22 € + prevendita

+ prevendita Over 65: 18 € + prevendita

+ prevendita Donna / Under 25: 16 € + prevendita

+ prevendita Studenti universitari: 10 € + prevendita (solo punti vendita con badge universitario)

+ prevendita (solo punti vendita con badge universitario) Under 18: 5 € + prevendita

Curva Nord Ospiti

Tariffa unica: 22 € + diritti di prevendita

Prezzi ai botteghini il giorno della partita

Nel caso in cui restino biglietti disponibili, i botteghini dello Stadio Euganeo apriranno alle ore 13:30 nel giorno della gara.

Tariffe botteghino:

Poltrone Premium: 90 €

90 € Poltrone Biancoscudate: 60 €

60 € Vecchie Glorie: 45 €

45 € Tribuna Ovest: 25 €

25 € Tribuna Est / Est Nord: 25 €

Importante: il settore ospiti non sarà in vendita il giorno della partita.

Ingresso gratuito per bambini under 3

La società Calcio Padova garantisce ingresso gratuito ai bambini sotto i 3 anni, previa richiesta via email alla biglietteria.

La richiesta deve essere inviata entro le ore 19:00 del giorno precedente la gara, allegando:

il biglietto dell’adulto accompagnatore

i dati anagrafici del bambino

L’accesso gratuito sarà garantito fino a esaurimento della capienza del settore richiesto.

Una sfida importante per la stagione di Serie B

La partita tra Padova e Catanzaro rappresenta uno degli appuntamenti interessanti del calendario di Serie B, con due squadre pronte a contendersi punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali.

L’attesa è alta anche tra i tifosi giallorossi del Catanzaro, che si preparano a seguire la squadra in trasferta per sostenere le Aquile in una gara che potrebbe avere un peso significativo nella classifica del campionato.

Per chi vuole assistere dal vivo alla sfida, il consiglio è quello di acquistare i biglietti in prevendita, evitando code allo stadio e assicurandosi il posto sugli spalti dell’Euganeo.