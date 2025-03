Palermiti. Incidente sulla SP118 nel Catanzarese: traffico in tilt e feriti coinvolti

Palermiti (CZ), 10 marzo 2025 – Mattinata di disagi sulla SP118 nei pressi del Comune di Palermiti, dove intorno alle 10:30 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e i Carabinieri per i rilievi del caso.

L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha causato il ferimento di alcuni occupanti dei veicoli, ma al momento non si conoscono le loro condizioni.

Il traffico è andato in tilt, con rallentamenti significativi lungo la tratta interessata dall'incidente.

Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità il prima possibile.

Gli automobilisti diretti verso la zona sono invitati a prestare massima attenzione e, se possibile, a percorrere vie alternative.

Seguono aggiornamenti.