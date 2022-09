Parco Nazionale della Sila. La Ciclovia Zagarise-Bivio Campano' via carrozzino. Foto

Da consigliere del parco nazionale della Sila e sindaco sono lieto di comunicare l'avvio dei lavori di due importanti opere finanziate dal Parco Nazionale della Sila

LA CICLOVIA ZAGARISE-BIVIO CAMPANO' VIA CARROZZINO: come si può vedere in allegato sono stati appaltati per 346.800 euro i lavori di messa in sicurezza, bitumazione, allargamento e realizzazione cunette del tratto stradale Zagarise-Carrozzino-bivio Campano'. Zagarise sarà centrale nella ciclovia- complanare sud- che dalla presila porta in Sila, procedendo alla riqualificazione di un tratto stradale pericoloso che disincentivava i turisti a passare da Zagarise per giungere a Buturo, Tirivolo e da li ai villaggi della Sila. Oggi si da l'avvio all'Inter procedurale per la realizzazione del progetto fortemente voluto dall'ex Governatore Mario Oliverio che era quello di rendere la Calabria la regione dei parchi, delle camminate e delle ciclovie.



RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA DEGRADATA VIA MILANO: grazie ad un contributo del Parco Nazionale della Sila è stato possibile cofinanziare la riqualificazione di una delle aree più popolose del paese, creando servizi alla popolazione residente e riqualificando uno degli spazi più brutti del paese.



Dopo la fontana dell'uccellara, dell'area verde in via Torino, della sistemazione di piazza A. Moro, del centro storico, l'impegno dell'amministrazione è rivolto anche alle aree periferiche. Il progetto è stato realizzato dall'arch. Benedetto Pirro' quasi in economia utilizzando la maggior parte delle risorse disponibili alla realizzazione dell'opera.



MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: Grazie alla storicizzazione di importanti risorse annuali da parte dell'Ente Parco stiamo riuscendo a rendere il nostro Paese, ubicato con il centro urbano all'interno del Parco Nazionale della Sila, degno di un borgo del Parco.



Si ringrazia il direttore del parco nazionale ing. Cerminara, il presidente dott Curcio e tutto l'apparato tecnico del parco a partire dal geom. Mauro Procellini per l'appassionato impegno a servizio delle comunità del parco.



Il Sindaco Domenico Gallelli