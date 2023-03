In partenza il progetto formativo "A scuola di fumetto con i bronzi"

Sarà presentato ufficialmente giovedì 23 marzo alle ore 10:30 presso il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria: “A scuola di fumetto con i bronzi”.

In conferenza, dopo i Saluti Istituzionali, interverranno la Vicepresidente della Regione Calabria Dott.ssa Giuseppina Princi, la Dirigente del Settore Cultura della Regione Calabria Dott.ssa Ersilia Amatruda, la Dirigente Scolastica del Liceo artistico "Preti-Frangipane" Giovanna Caterina Moschella, Giancarlo Caracuzzo (disegnatore Marvel, Sergio Bonelli Editore, Dc Comics) e infine i docenti e storici Fabio Cuzzola e Filippo Arillotta.

Il progetto formativo in programma da marzo a maggio 2023, rientra tra le azioni previste dalla Regione Calabria nell’ambito del piano integrato di attività di promozione e valorizzazione culturale dedicato al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace che ha l’obiettivo di divulgare, tramite il linguaggio della nona arte, il mistero e il fascino di questo patrimonio artistico e culturale.

Coinvolti tutti gli studenti delle cinque province calabresi, iscritti ai Licei Artistici e alle Scuole Secondarie di Secondo grado, che prenderanno parte a un ciclo di dieci lezioni, che si svolgeranno sia in presenza che in modalità streaming e on-demand.

Le lezioni che saranno tenute da vari professionisti del settore: Giancarlo Caracuzzo, Fabio Franchi, Michela Di Cecio, Paola Del Prete, Chiara Macor e Quirino Calderone, Andrea Scoppetta, introdurranno il concetto di Magna Grecia e la storia dei Bronzi di Riace e saranno finalizzate alla creazione da parte degli studenti coinvolti, di tavole a fumetti sul loro ritrovamento.

Gli elaborati saranno poi esposti in una mostra fisica e digitale, insieme alle opere delle grandi firme del fumetto coinvolte nel progetto. Ma non solo: verrà infatti attivato un contest finalizzato ad una pubblicazione editoriale contenente sia un racconto inedito di Vito Bruschini, sia i disegni realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto, che sarà arricchita da artwork originali di Lorenza Di Sepio, Daniele Bigliardo, Bruno Cannucciari, Andrea Scoppetta, Eugenio Sicomoro, la cui sceneggiatura porta la firma di Chiara Macor. Ad accompagnare l’intero progetto formativo, il comitato storico e scientifico formato da Fabio Cuzzola, Filippo Arilotta, Daniele Castrizio, Matteo Stefanelli, Laura Scarpa.

In programma, infine, un grande evento finale dal vivo il 25 maggio al Museo del fumetto di Cosenza, che prevede in cartellone non solo la mostra ma un’importante tavola rotonda, sul tema dei Bronzi di Riace e della Magna Grecia in Calabria, nel corso della quale verrà proiettato un breve documentario delle attività realizzate a cui prenderanno parte i docenti e gli esperti coinvolti nel progetto nonché i rappresentanti istituzionali della Regione Calabria.

In chiusura di giornata, tavoli creativi in cui il pubblico e gli studenti coinvolti incontreranno gli esperti per cimentarsi nell’arte del disegno intorno ai temi del progetto, con firme illustri del fumetto italiano: da Daniele Bigliardo (Sergio Bonelli Editore) a l’autore di Lupo Alberto Bruno Cannucciari, passando per Paola Del Prete (autrice Lavieri Comics e Shockdom), Eugenio Sicomoro (autore Sergio Bonelli Editore, Glenat, Danguard), Andrea Scoppetta (animatore DreamWorks e Disney/Pixar), Luca Passafaro e Daniele Scarfone (animatori fra gli altri della serie Netflix di Zerocalcare “Strappare lungo i bordi”).